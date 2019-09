Una Vita, anticipazioni puntata 12 settembre: Diego e Blanca pronti a riprendersi Moises

Le anticipazioni di Una Vita si fanno sempre più avvincenti. Nella puntata di giovedì 12 settembre 2019 vedremo Felipe informare Arturo e Silvia che Blasco potrebbe uscire presto di prigione, la cosa ovviamente non farà felici i due. Intanto Antonito cercherà di recuperare il tempo perso con Lolita, mentre Leonor incoraggerà Flora a prendere l’iniziativa con Pena. Infine, Blanca e Diego organizzeranno un piano per riprendersi Moises.

Felipe informa Silvia e Arturo che Blasco potrebbe essere presto rilasciato. Per impedirlo, Felipe dice a Silvia che potrebbe essere necessario che lei testimoni contro il suo sequestratore al processo. Nel frattempo, Arturo inizia a vedere qualcosa. C’è quindi la speranza che l’operazione agli occhi a cui è stato sottoposto il colonello stia iniziando a dare i primi frutti.

Anticipazioni Una Vita: Flora aspetta che sia Pena a prendere l’iniziativa

Completamente assorto con le sue velleità di inventore, Antonito ha negli ultimi tempi trascurato un po’ Lolita. Resosene conto, il Palacios invia un biglietto alla fidanzata, con il quale la invita ad un appuntamento romantico. Lolita è felicissima per questa iniziativa del suo amato. Il momento romantico tra i due viene però interrotto dall’arrivo di alcuni giornalisti che vogliono fare ad Antonito alcune domande sulla sua invenzione. Come reagirà Lolita?

Dato che la trovata del concorso per eleggere la più bella coppia di Acacias non ha avuto il risultato sperato, Leonor suggerisce a Flora di fare il primo passo con Pena. Tornato libero, Pena non ha dato seguito alle tante promesse d’amore fatte in carcere e sembra ora assorto da altri pensieri. Infatti, quando Flora ha indetto il concorso, questo è sembrato più interessato al risvolto economico che ad altro. Questa volta Flora si rifiuta però di seguire il consiglio dell’amica, ritenendo che tocchi a Pena farsi avanti se veramente è innamorato di lei.

Dopo aver scoperto le malefatte di Samuel, Blanca e Diego hanno deciso di fare finta di niente per incastrarlo nel momento opportuno. Supportati dal prezioso aiuto del detective Riera, i due preparano intanto un piano per riprendersi Moises e farlo uscire dall’ospedale in cui Samuel l’ha portato. Ci riusciranno? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Una Vita.