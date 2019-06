“Una Vita” anticipazioni puntata 12 giugno: Arturo chiede a Silvia di sposarlo

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a stupirci con il racconto della trama dell’episodio di mercoledì 12 giugno 2019, in onda al solito orario delle 14.10 su Canale 5. I fan potranno rivedere la puntata sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme cosa sta per succedere a calle Acacias.

Dopo aver visto in faccia la persona che entrata alla Deliciosa durante la festa per la partenza di Leonor, Flora è letteralmente crollata al suolo. Il motivo è presto detto: la giovane è convinta di aver visto il vero Inigo. A quel punto, suo fratello, che in realtà si chiama Ignacio, decide di rimandare la sua fuga romantica con Leonor per accertare se i sospetti di Flora sono veri. Ma come è possibile che il vero Inigo sia ancora vivo, dopo che i fratelli Barbosa hanno visto con i loro occhi entrambi i coniugi venire uccisi dai briganti?

Anticipazioni Una Vita: Fabiana chiede a Jacinto di aiutare Casilda

Rientrata a sorpresa ad Acacias, Silvia confessa al Valverde di essere stata lei ad informare i giornali di ciò che lui ha fatto per sventare il tentativo di golpe del generale Zavala. L’intento della Reyes era infatti riabilitare Arturo con i vicini. Dopo un tale gesto, Arturo capisce ancora di più che Silvia è la donna della sua vita e per questo le chiede di diventare sua moglie. Quale sarà la risposta della donna?

Finalmente Casilda si è ricordata del suo amato Martin ed ora si sente malissimo per essersi dimenticata di lui. Intanto i suoi amici sono impotenti di fronte alla sua sofferenza, non sapendo come aiutarla. La poverina sta quindi vivendo malissimo la sua vedovanza.

Su richiesta di Fabiana, Jacinto torna nel quartiere allo scopo di aiutare la cugina. Riuscirà Casilda a superare l’immenso dolore per la perdita del marito? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.