Una Vita, anticipazioni puntata 12 dicembre: Batan intima a Samuel di allontanare Lucia da Telmo

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per raccontarci cosa avverrà nella puntata di giovedì 12 dicembre 2019, in onda alle 14.10 su Canale 5. Nel corso di questo nuovo entusiasmante appuntamento con le vicende degli inquilini di Acacias 38 vedremo Batan intimare a Samuel di intervenire per allontanare Lucia da padre Telmo, mentre Susana vorrebbe vendere la sartoria per pagare il ricattatore.

Dopo aver ascoltato l’accorato appello di padre Telmo, anche Lucia ha deciso di dare il suo contributo alla causa del sacerdote. La giovane ha intenzione di fare una donazione al municipio, per affrettare i lavori di ricostruzione dell’Hoyo, il quartiere devastato dall’inondazione. Chiede perciò un prestito ad una banca, dando come garanza una parte della sua eredità.

Anticipazioni Una Vita: Samuel con le spalle al muro

Venuto a sapere che la Alvarado ha impegnato parte dell’eredità dei Marchesi di Valmez per aiutare gli sfollati, Batan va su tutte le furie. Dopo aver convocato Samuel per informarlo, Batan lo rimprovera duramente e gli ordina di fare subito qualcosa per allontanare definitivamente la Alvarado da padre Telmo. Nel caso contrario, sarà lui stesso a dover intervenire di persona.

La situazione dell’Alday pare irrimediabilmente compromessa, tanto che Batan non sembra più disposto a concedergli ulteriori proroghe per il pagamento del suo debito. Che Samuel finisca per commettere una sciocchezza contro Telmo? La famiglia di Alexis ha scoperto che Susana e Rosina per paura non hanno prestato soccorso al loro congiunto ed il il ragazzo è morto davanti ai loro occhi per una crisi asmatica.

Gli Ascolona vogliono vendetta e per non accusare le due di omicidio pretendono da loro una grossa somma di denaro entro 5 giorni, altrimenti le denunceranno. Esasperata delle continue minacce della famiglia di Alexis, Susana decide di mettere in vendita la sartoria per pagare il suo “debito”. Come finirà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.