Una Vita, anticipazioni puntata 12 aprile: Ursula procura una pistola a Samuel

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama dell’episodio di venerdì 12 aprile 2019, in onda alle 14.10 su Canale 5. Chi volesse potrà inoltre rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa attende i nostri protagonisti di calle Acacias.

Samuel non accetta il fatto che Blanca sia innamorata di Diego, per questo quando la moglie cerca di scappare per raggiungere l’amato la ferma. L’Alday si avvicina ad Ursula, la quale diventa per lui una preziosa alleata. La dark lady suggerisce al genero di lasciar scappare Blanca, solo in questo modo lei si accorgerà di quanto Diego sia inaffidabile. Successivamente Ursula chiede a Liberto e Felipe di far in modo che Diego cambi opinione riguardo alla proposta che ha fatto a Blanca. Ursula procura una pistola a Samuel invitandolo ad essere coraggioso per il bene della famiglia. Cosa avrà in mente?

Anticipazioni Una Vita: Agustina inizia a lavorare per Arturo

Isolato da tutti i condomini che lo ritengono il solo responsabile della morte della povera Adela, Arturo Valverde sta cercando ora il modo di riabilitare il suo nome in società. A tale scopo è intenzionato a dare il via ad una raccolta fondi in favore dei reduci delle colonie, assai danneggiati dalle decisioni dell’attuale governo. Per fare in modo che la sua iniziativa abbia successo, il padre di Elvira vuole indire una serata mondana, ma per organizzarla ha bisogno dell’aiuto di una domestica.

La fortuna vuole che ad Acacias giunga una certa Agustina, una domestica riservata e a modo rimasta senza lavoro dopo la morte dei ricchissimi signori per i quali lavorava. Neanche a dirlo, la scelta del colonnello sarà proprio Agustina. Arturo e Silvia si danno appuntamento per un nuovo duello. Di sicuro ne vedremo delle belle!

Nel frattempo, Maria Luisa trova il modo di litigare con una ragazza appena conosciuta per via di un fiore che riteneva perfetto per il suo bouquet nuziale: ella ignora che la giovane con cui ha litigato di nome Flora è la moglie di Inigo Cerverà, l’imprenditore a cui il suo futuro sposo Victor ha venduto la Deliciosa e che i due sono stati invitati al matrimonio. Intanto il figlio di Juliana, per fare in modo che sua fidanzata superi tutte le sue paure riguardo al malocchio, le fa una bellissima serenata. Riuscirà Maria Luisa a dirgli un’altra volta di no di fronte ad una simile dichiarazione d’amore? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.