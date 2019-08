Una Vita, anticipazioni puntata 12 agosto: Silvia sequestrata, Ursula si prepara a fuggire

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più avvincenti che mai a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 12 agosto 2019, durante la quale assisteremo all’arresto di Samuel per l’omicidio di Jaime. Intanto Diego quasi non riesce a credere che il fratello abbia potuto assassinare loro padre, mentre Ursula si prepara a fuggire da Acacias con Moises. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Diego ha trovato il cadavere decomposto di suo padre Jaime Alday con accanto il fermacarte di Samuel sporco di sangue. Sconvolto, il maggiore dei figli di Jaime va in commissariato per denunciare il fratello, che alla luce dei numerosi indizi raccolti viene prelevato dalla polizia durante il pranzo di Ursula con i vicini ed arrestato.

Anticipazioni Una Vita: Leonor non si fida più di Inigo

Arturo sta piano a piano riprendendo in mano le redini della propria vita. Intanto Esteban rincuora il colonnello dicendogli che non ha alcuna intenzione di rubargli Silvia, anche perché ha capito che questa ha occhi solo per lui. Mentre i due uomini discutono, la Reys che già alcuni giorni prima era stata pedinata, viene narcotizzata da due uomini col cloroformio e sequestrata.

Celia riesce a convincere Lucia a ritornare a Salamanca per chiarirsi con zio Joaquin. Inigo scopre che è stato Pena a far arrivare Eva ed il piccolo Nacho nel quartiere. Sebbene il Barbosa provi a spiegare a Leonor la situazione, questa non ha alcuna voglia di credergli.

Dopo l’arresto di Samuel, Ursula si sente il fiato sul collo e chiede alla domestica Carmen di prepararle i bagagli. Che la dark lady finisca per farla nuovamente franca, portando Moises con sé? Tornato a casa, Diego racconta a Blanca che suo padre Jaime è morto e che i sospetti sono tutti su Samuel. Paquito va via e il suo posto di vigilante di Acacias viene preso da Cesareo. Ricordiamo ai telespettatori che Una Vita va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 13.40 circa e il sabato su Rete 4 in prima serata.