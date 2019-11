Una Vita, anticipazioni puntata 11 novembre: Raul fugge da casa di Carmen

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più avvincenti che mai per svelarci cosa ci aspetta nell’episodio di lunedì 11 novembre 2019, in onda su Canale 5 al solito orario delle 14.10. In questo nuovo appuntamento con le vicende degli abitanti di Acacias vedremo Carmen decisa a recuperare il rapporto con suo figlio Raul, mentre Flora scoprirà un anello nella giacca di Pena e penserà che questo abbia intenzione di sposarla. Ma, adesso scopriamo assieme meglio la trama.

Dopo aver impedito a Cesareo di arrestare suo figlio Raul, Carmen si impegna per cercare di ricucire il rapporto con il ragazzo. L’impresa però non le riesce bene a causa del comportamento altezzoso di Raul, che continua a maltrattarla per il solo fatto che lei fa la domestica. Samuel si reca da Cesareo e lo ringrazia per essere riuscito ad isolare Ursula. L’Alday confida inoltre nell’aiuto del vigilante, affinché Ursula venga finalmente cacciata dal quartiere.

Anticipazioni Una Vita: Telmo è costretto a lasciare Acacias

Mentre tenta di diventare una famosa attrice, Flora si accorge che Pena non le presta le dovute attenzioni e che il fidanzato invece di aiutarla a realizzare il suo sogno, si mostra distratto. Flora decide quindi di approfondire la faccenda per scoprire se Pena gli sta nascondendo qualcosa: è così che la giovane rinviene un anello nella tasca della sua giacca, e pensa che Pena abbia deciso finalmente di farle la proposta di matrimonio. Che sia veramente così?

Plagiata da Samuel e da Alicia Villanueva, Lucia ha finito per testimoniare contro Telmo al processo. La testimonianza della Alvarado si è rivelata purtroppo decisiva per il sacerdote, che a causa di ciò è stato condannato a lasciare la Spagna e a trasferirsi in Sudafrica, a Khartum.

Susana sola e annoiata decide di iscriversi assieme a Rosina ad un corso di disegno. Nel frattempo, Raul decide di fuggire dalla soffitta, all’insaputa di sua madre Carmen. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.