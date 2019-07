Una Vita, anticipazioni puntata 11 luglio: Blanca vuole rinchiudersi in convento a causa di Diego

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata di giovedì 11 luglio 2019. Diego rivela a Samuel ciò che ha saputo da Aurelia sul conto della gravidanza di Blanca. Preoccupatissimo, l’Alday junior va ad informare Ursula che decide immediatamente di correre ai ripari: la dark lady attende la contadina a calle Acacias e poi la strangola senza pieta per impedire che possa parlare nuovamente con Diego.

Intanto i problemi di vista di Arturo peggiorano e il colonnello acquista una lente di ingrandimento affinché lo aiuti nella lettura. Mentre Silvia è ancora all’oscuro di quello che sta succedendo al suo amato, la domestica Agustina si accorge dell’acquisto fatto dall’uomo. Che finisca per raccontare tutto alla Reyes?

Anticipazioni Una Vita: Blanca è ancora innamorata di Diego

Dopo aver mangiato una torta nella quale Flora ha fatto finire per sbaglio del topicida, il vero Inigo ha iniziato a stare molto male. Intanto la giovane attende con preoccupazione di capire se per caso Pena stia per tirare le cuoia. Che sia veramente così?

Servante ha problemi di insonnia e Jacinto per aiutarlo gli regala alcune erbe coltivate nel giardino di Rosina e Liberto. Purtroppo, il simpatico portiere di Acacias 38 inizierà ad avvertire una serie di spiacevoli effetti collaterali. Nel frattempo, Blanca confida a Cristina Novoa di essere ancora innamorata di Diego e che non sa per quanto ancora potrà resistere alla forte attrazione che prova per lui.

Per questo, Blanca esprime alla credente la sua intenzione di rinchiudersi in convento, Samuel e Ursula preferirebbero però internarla in manicomio. Cosa accadrà adesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita. Ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, mentre il sabato su Rete 4 alle 21.25.