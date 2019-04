Una Vita, anticipazioni puntata 11 aprile: Samuel contro Diego per amore di Blanca

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con la soap opera di Canale 5 “Una Vita“, le cui anticipazioni della puntata di giovedì 11 aprile svelano che i rapporti tra i due coniugi Blanca e Samuel saranno sempre più tesi, mentre Arturo cercherà aiuto in Felipe per assicurare la presenza di quante più persone possibili alla cena di beneficenza che ha organizzato.

La figlia di Ursula è ormai rinchiusa in casa, ma nonostante ciò Leonor le andrà a fare visita. Un incontro fatto alla presenza della perfida Dicenta e del marito di Blanca, Samuel, che sorvegliaranno il comportamento della giovane. Nonostante la loro presenza, Blanca riuscirà a far capire a Leonor che qualcosa non va.

Samuel affronta il fratello

Nonostante la stretta sorveglianza del marito e della madre, Blanca riuscirà anche ad incontrare il suo amato Diego, che la convincerà ad andare via da Ancacias insieme a lui. Ma il pianod’amore dei due viene nuovamente interrotto da Samuel, che li scopre e che stavolta punterà la pistola avuta dalla Dicenta contro il fratello.

Nel frattempo Arturo Valverde cercherà l’appoggio di Felipe per convincere i residenti dei condomini di Acacias a partecipare alla sua cena di beneficenza. Il colonnello sa di essere inviso e di non avere il gradimento dei suoi vicini, così cerca l’aiuto dell’uomo, anche in considerazione della sua volontà di gettarsi in politica, dunque ha bisogno di acquisire consensi e non solo.

Ad Acacias arriveranno dei nuovi abitanti, infatti a ravvivare la vita del quartiere sarà Jacinto, il cugino di Casilda, che continuerà ad infrangere cuori e proseguire nel suo atteggiamento da cascamorto. Casilda sarà determinata a trovare una fidanzata per Jacinto, ma riuscirà nel suo intento? Nel quartiere madrileno, infatti, arriveranno delle donne illuse dall’uomo. Nel frattempo Lonor sarà alle prese con il nuovo proprietario della pasticceria, tanto da scoprirne l’identità del nuovo arrivato.