“Una Vita” anticipazioni, puntata 10 maggio: il figlio di Blanca potrebbe essere di Diego?

Zavala si reca da Arturo e gli dice di non avere più fiducia in lui, perché lo ha visto per strada in compagnia di Silvia. In realtà, il suo comportamento è dettato dal fatto che l’uomo ha intenzione di chiedere la mano della Reyes. Intanto grazie all’aiuto delle cameriere e di alcune signore del quartiere, la riapertura della Deliciosa è per Inigo e Flora un vero successo. In un momento di vicinanza, Inigo e Leonor si danno il loro primo bacio. Che tra i due sia nato l’amore?

Anticipazioni Una Vita: primo anniversario per Martin e Casilda

I Cervera sono riusciti a riportare la Deliciosa al suo antico splendore, rendendola nuovamente una delle cioccolaterie più rinomante di Acacias, anche se Inigo continua a vendere merce di contrabbando di nascosto. Nel frattempo, Leonor continua a scrivere la biografia di Cesar Cervera, il padre di Inigo, e vorrebbe avere da lui un parere su quanto scritto finora.

Martin vorrebbe regalare a Casilda una bellissima festa per il loro primo anniversario di matrimonio, anche perché in passato i due non avevano potuto festeggiare degnamente le nozze per via dei problemi giudiziari di lui. Che sia finalmente la volta buona? Samuel chiederà esplicitamente a Blanca chi è veramente il padre del figlio che ella aspetta. La donna gli risponderà di non conoscere con sicurezza se il nascituro sia suo o di suo fratello Diego.

Nonostante i dispiaceri, la gravidanza di Blanca procede bene, mentre Diego invia una lettera a Jaime, nella quale dice al padre di avere ancora le forze per continuare a lavorare. Intanto Blanca non ha dimenticato Diego e non riesce a perdonare Jaime per averla allontanata dal suo amato. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.