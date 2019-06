Una Vita, anticipazioni puntata 10 giugno: il pentimento di Samuel

Le anticipazioni della puntata di lunedì 10 giugno della popolare soap opera di successo Una Vita, in onda su Canale 5 tutti igiorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 subito dopo Beautiful e il sabato in seconda serata su Rete 4 subito dopo Il Segreto, svelano che nuovi emozionanti colpi di scena accadranno tra gli abitanti del ricco quartiere di calle Acacias.

Gli spoiler rivelano che ad Acacias mentre Samuel tenterà il riscatto, Blanca e Diego proveranno a scappare; Inigo invece farà una proposta clamorosa a Leonor, cioè quella di scappare con lui. Leonor appare molto sorpresa dalla proposta del finto Inigo, ma senza alcuna esitazione accetta di andar via con lui.

Il tentativo di riabilitazione di Samuel

Inigo e Leonor però non diranno ai propri cari la verità, infatti mentre Inigo dirà a tutti di essere in procinto di fare un viaggio per motivi di lavoro, mentre Leonor dirà che dovrà fare viaggio in terre molto lontane per approfondire e ottenere ulteriori informazioni utili per il suo libro. La Story telling della puntata di lunedì 10 giugno si concentrerà anche su Ursula.

La perfida Dicenta, infatti, trama vendetta contro i Koval, mentre Casilda, dopo un lungo periodo di amnesia, ricorderà finalmente il suo amato Martin, che ricordiamo essere morto per salvare Diego. Silvia, nel frattempo, si trasferirà a casa di Arturo, cercando così anche di riabilitare la figura del Colonnello Valverde.

La comunità di Acacias cambia idea sul colonnello, soprattutto dopo l’impegno profuso dall’uomo nel smascherare e fermare il progetto criminale del generale Zavala. Samuel fa una dichiarazione di amore nei confronti dell’amata Blanca, pentendosi di tutte le azioni fatte contro la donna in passato; parole che però non vengono dette direttamente a Blanca, anche se questa ascolta tutta la conversazioni. Ursula tenterà in tutti i modi di fermare il progetto di fuga di Diego e Blanca, tanto che inizierà a somministrare alla figlia delle erbe che le dovrebbero anticipare il parto.