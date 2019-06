Una Vita, anticipazioni puntata 1° luglio: Blanca incontra Cristina Novoa

Dopo l’attentato che hanno subito Diego e Blanca, la donna non è più la stessa. Blanca, infatti, crede che suo figlio non sia morto perchè ha sentito il suo pianto, ma tutti le dicono che ha partorito una bambina, la quale dopo poche ore dalla sua nascita è morta. La donna è tornata a vivere a casa di sua madre Donna Ursula e Samuel, per riprendersi dal lutto, incurante del fatto che i due hanno in mente un piano per separla da Diego.

Il calvario di Blanca è solo all’inizio, visto che Donna Ursula e Samuel vogliono condurre la donna alla pazzia per potersi occupare del figlio, Infatti, la scorsa settimana, si è scoperto che Donna Ursula ha organizzato l’assalto alla carrozza su cui viaggiavano Blanca e Diego, per rapire il figlio dei due e crescerlo da sola.

Blanca fa la conoscenza di Cristina Novoa

Le nuove anticipazioni della puntata di lunedì 1° luglio che andrà in onda alle 14:10 su Canale 5, riguardano molto da vicino la storyline di Blanca. La donna, non riesce a superare il lutto per la perdita della figlia perchè è convinta di aver dato alla luce un maschietto vivo, nato dall’amore tra lei e Diego. Donna Ursula, per alleviare il dolore della figlia, decide di condurla sulla tomba della figlioletta morta.

Una volta arrivate, sulla tomba della bambina, Blanca ne rimane particolarmente sconvolta e si accascia a terra dal dolore che prova. Il dolore è talmente forte che Donna Ursula riporta subito a casa la figlia. Poco più tardi, nell’appartamento di Donna Ursula, arriva una donna, Cristina Novoa.

La nuova arrivata nel quartiere, è una fervida credente che, a detta sua, ha visto la Madonna. Blanca non è una donna molto credente, ma si lascerà coinvolgere dalla nuova arrivata a tal punto da farsi quasi plagiare dalla stessa. Tra Blanca e Cristina Novoa nascerà un rapporto molto stretto che gioverà al piano di Donna Ursula e Samuel.