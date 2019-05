“Una Vita” anticipazioni puntata 1 giugno: Arturo salva Silvia da Zavala!

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di sabato 1 giugno 2019, che sarà trasmesso alle 14.10 su Canale 5. I fan più sfegatati potranno inoltre rivedere la puntata in streaming tramite il sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta.

Arturo non ha più intenzione di perdere altro tempo prezioso, perciò si presenta a casa di Zavala deciso a liberare Silvia. Il colonnello viene però fermato da alcuni militari, invitati di Zavala. Non avendo altra alternativa, decide di giocarsi il tutto per tutto smascherando il generale davanti agli altri ufficiali: egli rivela che Zavala intende attentare alla vita di Alfonso XIII, il futuro sovrano. A sorpresa, Arturo può contare sull’aiuto di Tamayo che, per non finire sotto processo, non esita a tradire il generale. Il Valverde e la Reyes sono contenti di aver portato a termine la missione e decidono finalmente di vivere insieme.

Anticipazioni Una Vita: Rosina arrestata e l’ultimatum a Samuel

Rosina non ha preso nel migliore dei modi la confessione di Liberto, che ha rivelato alla moglie di essersi baciato con Flora. Fuori di sé, si è recata alla pasticcieria di quella che considerava una sua amica ed ha inveito contro di lei, arrivando al punto di schiaffeggiarla. Non soddisfatta, Rosina ha sottratto due bottiglie di champagne dal locale ed ha denunciato Flora per vendita di merce di contrabbando.

La Cervera riesce però a convincere la Guardia Civile che gli alcolici sono di proprietà di Rosina e che è stata proprio lei a portarli nel suo negozio. A quel punto, le guardie arrestano la Rubio, che tra l’altro si è anche resa colpevole del reato di aggressione nei confronti di Flora.

Samuel e suo padre Jaime sono in visita ad un cliente. Il giovane ha così modo di confrontarsi col padre riguardo al motivo della sua improvvisa freddezza. L’Alday senior decide allora di raccontare al figlio la verità: egli è al corrente che lui ha tramato insieme ad Ursula per allontanare Diego da Blanca, facendo credere al fratello si essere affetto da una malattia inesistente. Jaime dà quindi un vero e proprio ultimatum a Samuel. Se non andrà alla polizia per denunciarsi per la violenza a Blanca e per aver falsificato il referto medico di Diego, sarà lui stesso a farlo. Cosa farà ora Samuel? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.