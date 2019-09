Una Vita, anticipazioni mercoledì 4 settembre: Riera scopre importanti informazioni su Samuel

Inizia una nuova puntata di “Una Vita”, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10. In questa nuova puntata, in onda mercoledì 4 settembre, Riera rivelerà a Diego e Blanca di aver scoperto qualcosa su Samuel, ma il giovane Alday, giocherà in anticipo sferrando l’ultimo colpo del suo perfido piano.

L’investigatore Riera ha scoperto delle importanti informazioni riguardati l’attentato alla carrozza, sulla quale viaggiavano Diego e Blanca per lasciare per sempre Calle Acacias e vivere una nuova vita insieme al loro bambino. L’uomo, ha deciso di contattare telefonicamente Diego per raccontagli tutto quello che ha scoperto in merito alla vicenda.

Riera mette in guardia Diego nei confronti di Samuel e gli raccomanda di non raccontare al fratello del viaggio che vuole intraprendere. L’investigatore, fa chiaramente intendere a Diego, che suo fratello potrebbe essere coinvolto nella vicenda del sequesto e il giovane Alday teme che non sia l’unico crimine di cui il fratello minore si sia macchiato.

Negli ultimi giorni, Diego, infatti, ha iniziato a sospettare di Samuel. Il giovane Alday ha notato che le finte lettere scritte da Don Jaime, durante il viaggio in Svizzera, hanno la stessa calligrafia usata da Samuel per compilare i documenti della successione. A questo punto, le tessere del puzzle sembrano coincidere tutte quante e le supposizioni di Riera non sono altro che conferme del fatto che Samuel sia coinvolto nei perfidi piani ideati da Ursula.

Dopo aver saputo che Riera ha importanti informazioni da rivelare, Diego e Blanca decidono di lasciare la cena a casa di Don Felipe, per incontrare l’uomo, ignari del fatto, che Samuel, è pronto a mettere in atto l’ultima fase del suo terribile piano; ovvero uccidere Moises! Sapere che la giovane coppia è lontana gioca a favore del perfido giovane Alday.