Una Vita, anticipazioni mercoledì 24 luglio: Diego e Riera sulle tracce di Moises

Le nuove anticipazioni di “Una Vita”, in onda mercoledì 24 luglio alle 14:10 su Canale 5, continuano ad avere come protagonista principale il piccolo Moises, il figlio nato dall’amore di Blanca e Diego, che tutti credevano fosse una bambina nata morta ma che in realtà è ancora vivo e nascosto all’interno di un convento.

Blanca, dopo aver dato alla luce suo figlio, convinta che fosse un maschio, visto che aveva udito il pianto del piccolo, ha iniziato a dare i primi segni di perdita della lucidità, quando tutti le dicevano che, in realtà, aveva dato alla luce una bambina morta. La donna, se all’inizio, si era dimostrata una guerriera pronta a tutto pur di scoprire la verità sul suo bambino, ha cambiato completamente atteggiamento, quando sua madre Ursula e Samuel le avevano fatto credere che aveva partorito una bambina.

L’incontro con Cristina Novoa, poi, ha cambiato ancora di più la vita di Blanca, che da donna non credente, è diventata una donna molto devota e religiosa. Questo incontro, infatti, ha spinto Blanca a prendere una decisione drastica per la sua vita, ovvero entrare in un convento per espiare tutti i suoi peccati.

C’è una svolta, però, in tutta questa faccenda. Diego Alday, che all’inizio non credeva a quello che diceva Blanca, sul loro figlio, ha iniziato, invece, a credere alla sua amata e si è messo subito alla ricerca del figlio scomparso. Arrivato nel convento, luogo suggerito da Carmen, il giovane ha ritrovato il ciondolo chiama-angeli che indossava Blanca quando aspettava il loro bambino. Questo ciondolo è la prova tangibile che il bambino è vivo e che si trova da qualche parte.

Diego, allora, cerca un modo per far tornare Blanca in sè, portandole proprio questo ciondolo. Il ciondolo, infatti, ha l’effeto sperato dal giovane Alday, visto che la sua amata sembra rinsavire e ritrovare la speranza di rivedere il figlio prima o poi. Il giovane Alday aiutato da Riera decide, poi, di mettersi alla ricerca di Moises mentre Ursula ignara di tutto, crede che il suo piano stia procedendo a gonfie vele, incurante del fatto che Carmen sta osservando tutte le sue mosse ed è pronta a riferire il tutto ai due uomini.