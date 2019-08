Una Vita, anticipazioni mercoledì 21 agosto: i Palacio partono per Cabrahigo

“Una Vita”, è la soap opera spagnola che racconta le vite e le disavventure degli abitanti di un quartiere spagnolo benestante chiamato Calle Acacias. I protagonisti principali sono i condomini del palazzo situato al civico 38 del quartiere spagnolo. Nella nuova puntata in onda mercoledì 21 agosto la famiglia Palacio sarà pronta per partire alla volta di Cabrahigo, la città natale di Donna Trini e Lolita.

Don Ramon è stato incaricato di presenziare a una cerimonia molto importante a Cabrahigo, città natale di Donna Trini, sua moglie. Se all’inizio, l’uomo non era per niente convinto di presenziare a tale cerimonia, con il passare del tempo e con una vera e propria opera di convicimento da parte di Donna Trini, l’uomo ha ceduto e ha iniziato a prepare il suo discorso.

Da uomo tutto d’un pezzo, qual è, però Don Ramon ha trovato molta difficoltà a scegliere le parole giuste da usare, visto che Cabrahigo è un paese molto bizzarro e con delle tradizioni, alquanto discutibuli, ma alla fine è riuscito nel suo intento e insieme alla famiglia decide di partire alla volta del paese natale di Donna Trini e Lolita.

Se da un lato, si ride e si scherza per le disavventure di Don Ramon in viaggio verso Cabrahigo, dall’altro la storia si fa più seria, visto che Carmen, fortunatamente, dopo l’aggressione subita da parte di Donna Ursula riesce a salvarsi ed è pronta per partire per una nuova missione che solo lei può compiere.

Intanto, Diego e Blanca hanno ritrovato il piccolo Moises, giusto in tempo, prima dell’arrivo di Donna Ursula e l’hanno portato sano e salvo nella tenuta degli Alday, finalmente, il bambino potrà vivere insieme ai suoi genitori, lontano dalle grinfie della perfida Dicenta. Samuel, poi, riferisce a Blanca, che Carmen è fuori pericolo e che è pronta per partire per una missione che solo lei può compiere.