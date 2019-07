Una Vita, anticipazioni martedì 16 luglio: Carmen si allea con Diego per scoprire la verità su Moises

La nuova puntata di “Una Vita”, che andrà in onda martedì 16 luglio, alle 14:10, su Canale 5, avrà come protagonista la domestica fedele di Ursula Dicenta, ovvero Carmen. La donna inizierà a sospettare della sua Signora e del suo coinvolgimento nella presunta morte del figlio di Blanca. Una frase ascoltata per caso, metterà la domestica sull’attenti nei riguardi della sua Signora.

Nelle scorse puntate, Diego aveva scoperto, grazie ad Aurelia, una contadina che aveva soccorso Blanca durante il parto, che in quell’occasione, con loro, c’era anche un’altra persona. L’uomo, dopo il racconto della donna, sparita dopo un primo colloquio con lui, aveva iniziato subito a sospettare di Ursula.

Carmen, dal canto suo, iniziava già a coltivare dei sospetti nei riguardi della sua Signora per quanto riguarda la sparizione del figlio di Blanca, e dopo aver parlato con Diego, i suoi sospetti sono diventati realtà. La domestica, allora, deciderà di dare una mano al giovane Alday, per scoprire la verità sul figlio che avuto insieme lui e Blanca. Diego, infatti, è disposto a fare di tutto pur di trovare suo figlio e adesso può contare anche sull’aiuto di Carmen.

La domestica, infatti, vuole scoprire tutta la verità, visto che Ursula, la sta tenendo sotto scacco, dato che conosce il suo passato, poco piacevole. Scoprire la verità su Ursula, le permeterebbe di smascherare una volta per tutte la donna e riprendere in mano la propria vita, oltre a liberare Blanca, ormai del tutto succube della madre.

La domestica ascolterà, per caso una frase minacciosa pronunciata da Ursula nei confronti di Blanca e deciderà di indagare sulla sua Signora, visto che la donna, ogni sera, esce di nascosto dall’appartamento. Carmen, allora, chiederà al cocchiere di Ursula, dove ogni sera porta la donna e scoprirà che ogni sera, lei si reca in una specie di convento – orfanotrofio e subito lo riferisce a Diego, che senza indugiare decide di recarsi in quel luogo.