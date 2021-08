Una vita, anticipazioni: Felipe accusato di violenza sessuale da Laura ma dietro a tutto c’è Genoveva

Le trame di Una vita si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Genoveva perderà il bambino che porta in grembo. La donna andrà fuori di testa e accuserà Felipe di essere il responsabile del suo aborto. Pertanto gli giurerà vendetta e l’occasione giusta giungerà nel momento in cui la perfida dark lady pagherà la domestica Laura affinché accusi falsamente Felipe per una violenza che non ci sarà mai stata.

Nel dettaglio, la guerra tra Felipe e Genoveva porterà quest’ultima a voler incastrare il marito con un’accusa molto pesante. La Salmeron darà del denaro alla sua domestica Laura, ordinandole di far credere a Felipe di essere andata a letto con lui. Come risucirà a convincerlo di ciò? Semplice, approfittando del fatto che l’avvocato sia ubriaco.

C’è lo zampino di Genoveva dietro l’accusa di violenza ai danni di Felipe

In effetti, Felipe rincaserà dopo aver bevuto troppo, aiutato in questa circostanza proprio da Laura. Il mattino seguente, l’uomo si risveglierà con accanto la domestica, ma non ricorderà nulla della notte appena trascorsa. Felipe dunque, crederà di aver passato la notte insieme a lei ma il tutto avrà un risvolto amaro per lui quando Laura lo accuserà di averla abusata.

I telespettatori non faranno fatica a capire che l’accusa sarà totalmente falsa, ma per il resto del vicinato di Acacias, le cose non saranno così semplici. Genoveva infatti, farà la parte della moglie tradita e non esiterà ad informare le vicine dell’infedeltà del marito. Ruscirà Felipe a scagionarsi da questa terribile accusa?

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, le prossime puntate di Una vita non daranno tregua al povero Felipe. La situazione tra lui e Genoveva sarà sempre più tesa, visto che la dark lady dopo aver subito l’aborto, avrà deciso di mostrare il suo vero volto. La donna infatti, non esiterà a dire in faccia al marito che gliela farà pagare per tutte le umiliazioni subite. Come andrà a finire questa guerra? Riuscirà Alvarez Hermozo a scoprire che Laura è stata pagata dalla moglie per dichiarare il falso? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita per saperne di più.