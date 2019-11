Una Vita, anticipazioni episodi dal 1° al 6 dicembre: Alicia disposta ad aiutare Telmo, in cambio di una notte di passione

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama degli episodi che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019. A sorpresa Telmo si reca al ricevimento organizzato da Samuel per presentare i lavori di Lucia. Quando, l’Alday lo vede gli intima di lasciare la sua abitazione. Celia e Felipe nutrono dei sospetti sul conto di Alicia e loro sospetti aumentano quando vedono che facendo delle domande alla donna questa dimostra di non essere affatto un’esperta d’arte.

Raul non sa se credere alle parole di Javier sul conto di Carmen. Intanto quest’ultima cerca un modo per procurarsi il denaro che Javier ha preteso da lei. Essendo stata ormai smascherata dagli Alvarez Hermoso, Samuel ordina ad Alicia di lasciare il quartiere. Intanto le domestiche organizzano un nuovo concorso di dolci. Venancio informa Rosina e Susana che i genitori di Alexis vogliono vendicarsi per la morte del figlio. Samuel mette al corrente Lucia della sua intenzione di assentarsi per alcuni giorni in cerca di nuove opere d’arte. Per tale motivo, lascia a lei le chiavi del suo appartamento.

Una Vita: Javier costringe Carmen ad introdurlo in casa di Samuel per rubare

Servante e Celia sono i giudici del nuovo concorso di dolci, che prevede un premio di 50 pesetas per il vincitore, sborsati proprio dalla moglie di Felipe. Dopo aver lasciato la casa degli Alvarez Hermoso, Lucia incontra Telmo e gli dice che lo aiuterà ad incastrare Samuel, in cambio di una notte di passione con lui. Il sacerdote non sa cosa fare. Saputo della partenza dell’Alday, Telmo si reca da Lucia per parlarle.

Visto che non è riuscito a procurarsi il denaro che le aveva chiesto, Javier pretende che Carmen lo faccia entrare in casa di Samuel, al fine di svaligiarla. La domestica pare sul punto di cedere, ma chiede al marito di non coinvolgere per alcuna ragione loro figlio Raul nella faccenda. Intanto Samuel ritorna e mostra a Lucia alcune delle opere d’arte che è riuscito a trovare. Una alluvione distrugge tutte le abitazioni dell’Hoyo, provocando tra l’altro la morte di un carissimo amico di Tano. Appreso quanto successo, immediatamente Celia si prodiga in accordo con Felipe per ospitare alcuni degli sfollati nella sua casa.

Contrariamente a quanto promesso alla moglie, Javier chiede a Raul di aiutarlo a rubare in casa di Samuel. Il giovane però si preoccupa quando si accorge che il padre è armato. Lucia si accorge chi i quadri che le ha procurato Samuel sembrano troppo recenti, e la cosa è impossibile visto che l’autore, il pittore Sanchez Mendrano è morto da molti anni. A quel punto, Telmo decide di vederci chiaro e dopo aver indagato sulla faccenda finisce per scoprire che le opere sono in realtà dei falsi. Che Telmo corra ad informare Lucia? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.