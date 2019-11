Una Vita, anticipazioni del 9 novembre: aumentano i dubbi di Lucia su Telmo

Un nuovo imperdibile episodio della soap opera “Una vita” andrà in onda sabato 9 novembre alle 14,10 su Canale 5, con Padre Telmo e Lucia come protagonisti principali, infatti mentre il sacerdote sarà alle prese con le conseguenze di quanto accaduto con la Alvarado nell’eremo, la giovane ereditiera sarà sempre più manipolata da Samuel.

Il sequel della narrazione vedrà quindi il sacerdote affrontare un delicato giudizio presso il tribunale ecclesiastico, dove dovrà testimoniare anche la cugina di Celia, che poco per volta si sta riprendendo dal trauma subito. Lucia non sa ancora spiegare per quale motivo si è ritrovata seminuda su un giaciglio al fianco di Telmo, quindi non vuole testimoniare contro il sacerdote se prima non ricorderà tutti i dettagli di quella serata.

I dubbi di Lucia su Telmo

Vedendo le sue titubanze, Samuel farà incontrare Lucia con una donna, Alicia Villanueva, che dirà alla giovane di aver subito anche lei degli abusi da parte di padre Telmo. La nuova arrivata ad Acacias, dopo poco, si lascerà andare a delle confidenze intime davvero sorprendenti, infatti, dirà a Lucia di essere stata molestata dal prete in tenera età.

Secondo il racconto della ragazza, l’abuso che avrebbe fatto Telmo su Alicia sarebbe stato impunito, quindi la giovane esorta Lucia a testimoniare per fare giustizia. Le parole della Villanova si scoprirà presto essere solo delle grandi e colossali bugie; un piano archiettato da Samuel solo per allontanare Lucia da Telmo.

Il giovane Alday mira solo al patrimonio di Lucia per ripianare così i suoi ingenti debiti. La Alvarado, però, sembra invece credere a Samuel, che neutralizzato padre Telmo, ha ormai conquistato del tutto la fiducia dell’ereditiera. Per chi avesse perso le puntate precedenti o volesse rivedere i predenti episodi di Una Vita, potrà farlo in qualsiasi momento collegandosi al sito Mediaset Play.