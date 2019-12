Una Vita, anticipazioni del 6 dicembre: Carmen tradisce Samuel

Le anticipazioni della puntata di venerdì 6 dicembre 2019 della soap opera “Una Vita” – in onda dalle 14,10 su Canale 5 subito dopo l’altra soap opera di successo “Beautiful” – svelano che ci saranno nuovi imperdibili ed emozionanti colpi di scena nella tranquillo quartiere residenziale di Acacias.

La domestica di casa Alday, Carmen, cercherà in tutti i modi di tener testa alle richieste e alle continue minacce del marito Javier, arrivato ad Acacias con il preciso intento di farla pagare alla moglie per le rivelazioni fatte dalla donna in passato sul suo conto, tali che lo hanno condotto alla carcercazione.

Telmo scopre la verità su Samuel

La cameriera di Samuel non sa più come fare a tener testa alle minacce del marito, quindi, non potendo liquidare l’uomo con delle somme di denaro, per il bene del figlio ma anche per la sua incolumità, decide di fornire all’uomo le chiavi della porta di servizio della residenza del gioielliere in calle Acacias 38.

Le anticipazioni del 6 dicembre di Una Vita rivelano quindi che la mite domestica cederà il mazzo di chiavi di casa Alday al perfido marito, che ha in progetto di svaligiare la casa di Samuel. Nel frattempo il gioielliere non sa che Telmo è sempre più vicino alla verità sul suo conto. Il sacerdote di Acacias, insospettito dai quadri che Samuel regala a Lucia, scoprirà che dietro a tutto questo c’è l’abile mano di Vincente.

I quadri quindi di Samuel per Lucia non sono altro che delle copie fatte dall’abile falsario, che riproduce perfettamente i quadri di Sanchez Medrano. Telmo ha ora un argomento in più per screditare Samuel, suo avversario in amore, agli occhi di Lucia, che invece non vuol credere alle male intenzioni del suo corteggiatore.

Grazie ai comuni interessi riguardanti la passione per l’arte, Samuel e Lucia sono infatti sempre più vicini. I due, presto, affonteranno un viaggio a Toledo, dove però saranno sorpresi da un colpo di scena.