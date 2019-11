Una Vita, anticipazioni del 5 novembre 2019: Telmo accusato di aver abusato di Lucia

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama del doppio appuntamento di martedì 5 novembre 2019. Infatti, le vicende dei protagonisti di Acacias 38 andranno in onda prima su Canale 5 alle 14.10, e proseguiranno poi in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21.25. Ma, adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta.

Samuel minaccia Espineira di far emergere la verità se non gli racconterà dove è nascosto Telmo. L’accordo sull’eredità di Casilda va a monte per colpa dell’avidità di Maria. Casilda saluta gli amici prima di lasciare il quartiere con sua madre Maria. Intanto quest’ultima e Higinio organizzano la loro fuga. Samuel ed Espineira si recano all’eremo e trovano Lucia seminuda e intontita con al suo fianco Telmo. L’Alday accusa Telmo di essersi approfittato della giovane, ma lui non ricorda niente.

Anticipazioni Una Vita: Espineira vieta a Telmo di tornare ad Acacias

Dopo aver accompagnato a casa la Alvarado, Samuel la esorta a mantenere il silenzio, per non avere ulteriori problemi. Espineira interroga padre Telmo, ma lui nega di aver sfiorato Lucia, anche se non sa dare una spiegazione a quanto successo. Higinio ascolta Casilda mentre questa dice a Maria di volere rinunciare alla sua eredità. Leonor vuole mettere immediatamente in scena l’opera, per risollevare il morale a Servante. Ramon proibisce a Trini di partecipare allo spettacolo, perché ha saputo che si terrà in strada. Lucia perde conoscenza davanti a Felipe e Celia.

Ascoltata la conversazione fra Casilda e Maria, Higinio finisce per perdere il controllo e rivela non solo che lui e la madre l’hanno manipolata, ma anche che le hanno mentito sul fatto che lei è figlia di Maximiliano. Casilda corre subito a raccontare la verità a Rosina, che decide di riprendere la ragazza come domestica e ritorna a vivere con i famigliari nella sua casa di Acacias, che prima di andar via Higinio ha prontamente svaligiato.

Il priore Espineira vieta a Telmo di mettere piede ad Acacias e gli dice che il suo caso sarà affrontato dal tribunale ecclesiastico. Lo spettacolo di Leonor viene finalmente rappresento davanti ad un commosso Servante e agli altri residenti del quartiere. Ad eccezione di Susana, tutti paiono apprezzare l’opera, compreso lo sconvolgente bacio finale tra Carmen e Flora. Cosa accadrà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.