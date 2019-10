Una Vita, anticipazioni del 4 ottobre: Ursula vaga coperta di stracci

Scopriamo cosa ci rivelano le anticipazioni della puntata Una Vita che andrà in onda venerdì 4 ottobre alle ore 14:10 su Canale 5. Celia e Lucia iniziano ad effettuare delle indagini. Cosa vogliono scoprire le due donne? La realtà potrebbe stupirle.

Un nuovo arrivo ad Acacias 38; si tratta di Maria che viene accolta con calore. Come procedono le cose per Ursula? La donna e uscita dal manicomio e viene accolta malamente. Nessuno mostrerà pietà per lei?

Celia e Lucia decidono di svolgere delle indagini per scoprire qualcosa sul passato dell’Alvarado. Le due giovani scoprono un possibile legame significativo tra la loro famiglia e quella dei Marchesi de Valmez. Le volontà delle due donne di iniziare ad indagare per cercare dei collegamenti tra le due famiglie è nata dopo che è accaduto un episodio che ha scosso Lucia. Ricordiamo, infatti, che ella si era confidata con il parroco e gli aveva rivelato di essere rimasta scossa nell’avere visto un dipinto che rappresentava la Marchesa di Valmez. Quest’ultima stringeva tra le mani una croce. L’oggetto è identico a quello che Lucia ha ricevuto in dono dalla madre. Padre Telmo aveva allora rassicurato la donna e si era impegnato nel fornire il suo aiuto.

Nel quartiere di Acacias 38 arriva un nuovo personaggio: una donna. La giovane è la nuova domestica che prenderà servizio presso il dottor Baeza. La donna riesce subito a instaurare un bel legame di complicità ed amicizia con Casilda. Maria, questo è il nome della nuova arrivata, viene accolta nella soffitta nella quale pernotterà una volta che avrà terminato il suo turno di lavoro presso il dottore Baeza. Ella riuscirà, così ad integrarsi e a fare parte nel gruppo delle domestiche del quartiere.

Ursula è uscita dal manicomio. La situazione della donna non è delle migliori. Ella è senza una fissa dimora e non ha un posto dove andare. Dopo essere stata cacciata da Samuel, dal quale si era recata menore del torbido legame che gli univa, la donna è costretta a chiedere l’elemosina.

Le reazioni delle donne di Acacias 38 alla vista di Ursula sono diverse: alcune ne sono spaventate, altre irate e infastidite. Nessuno mostrerà pietà per lei? Oppure la sorte le sarà magnanima? Dopo essere stata rinchiusa forzatamente in manicomio, trascinata via dal suo appartamento sotto gli occhi di tutto il quartiere, Ursula non ha più la vita di un tempo.

Quando è stato scoperta la verità sul rapimento del piccolo Moises e su come ella avesse agito malamente alle spalle di Blanca, Ursula ha perso tutti i suoi averi. L’eredità di Jaime Alday è andata ai suoi due figli Samuel e Diego. La donna viene infine dimessa dal manicomio, ma vige in pemose condizioni economiche.

Qualcuno la aiuterà, alla fine, ma la situazione quanto durerà? La perfida dark lady apparse contratta per tutto il male passato ed è diventata una donna caritatevole e buona. Questo cambiamento drastico non è reale e presto Ursula tornerà quella di un tempo: una donna fredda e votata al male.