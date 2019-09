Una Vita, anticipazioni del 30 settembre: Lucia aiuta padre Telmo, Higinio arriva ad Acacias

La soap opera “Una Vita” torna lunedì 30 settembre con un nuovo emozionante appuntamento, che ci regalerà nuovi inaspettati colpi di scena che lasceranno senza fiato i telespettatori, in ansia ormai per le sorti di Liberto che continuerà a lottare tra la vita e la morte, ma anche nuovi intrghi e brutte notizie.

L’attentato da parte di un gruppo di anarchici il giorno dell’inaugurazione delle Gallerie Alday ha seminato il caos ad Acacias, infatti molti degli abitanti sono stati feriti pesantemente durante lo scoppio dinamitardo, tra i tanti anche il marito di Rosina, che rischierà di perdere l’uso dell’udito ma verrà salvato da un valente dottore.

Lucia aiuta padre Telmo

Le nausee di Trini non hanno come origine una terribile malattia, bensì una inaspettata gravidanza, che farà felice la donna, un po’ meno Ramon, che si sentirà inadeguato nel suo ruolo di padre alla sua veneranda età. Le condizioni economiche di Samuel sono davvero drammatiche, l’uomo ormai è disperato e sconsolato.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 30 settembre della soap opera “Una Vita” in onda su dalle 14,10 su Canale 5 svelano che la Alvarado si affiderà a Padre Telmo, per scoprire la verità sulle sue origini. Per far cosa gradita la prelato, la cugina di Celia cercherà con l’aiuto di Fabiana una domestica per padre Telmo.

Questo particolare è molto importante per il sequel della narrazione futuro, perché molto presto il ruolo della perpetua di padre Telmo sarà ricoperto da un personaggio molto odiato e controverso di Acacias 38, che mai nessuno avrebbe voluto rivedere in città. Chi tornerà nel ricco quartiere madrileno?

Mentre le condizioni di Liberto appaiono gravissime, ad Acacias arriverà Higinio, che è tormentato da un passato misterioso e da fortissimi debiti. Nel frattempo Servante sarà scoperto e dovrà fare i conti con il suo business segreto, che però non ha lasciato contenti molti clienti.