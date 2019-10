Una Vita, anticipazioni del 3 ottobre: Ramon ancora ignaro della gravidanza di Trini

La soap opera spagnola firmata da Aurora Guerra torna con un nuovo appuntamento giovedì 3 ottobre alle 14,10 su Canale 5 – subito dopo Beautiful – per tenere compagnia ai numerosi telespettatori, che si sono ormai da anni appassionati alle vicede dei protagonisti del ricco condominio residenziale di Acacias 38.

Saranno tante gli eventi che accadranno nel quartiere, come l’arrivo di Higinio, che occuperà l’appartamento del colonnello Valverde, morto per salvare la moglie, ma anche il ritorno della perfida Ursula, che si aggira nelle vie del quartiere madrileno come un fantasma, disperata, povera e alla ricerca di aiuto.

Padre Telmo assume Ursula, Inigo sospetta di Higinio

Gli abitanti di Acacias pensavno di essersi liberati per semrpre della Dicenta, invece si sono ritrovati a dover fare i conti di nuovo con la donna, che dimessa dal manicomio, adesso è costretta a vivere e mendicare per strada, ridotta quindi alla totale miseria. Nel corso dell’appuntamento del 3 ottobre 2019 di “Una Vita“, i telespettatori assisteranno al generoso gesto che qualcuno farà nei confronti della madre di Blanca.

Padre Telmo, infatti, non conoscendo il passato della donna, chiederà alla donna di lavorare per lui come domestica. Nel frattempo il dottor Baeza ha affittato la casa del colonnello, che tanto generosamente gli è stata offerta da Rosina ad un prezzo stracciato, un modo per sdebitarsi per la perfetta riuscita dell’operazione di Liberto.

Il comportamento di Higinio suscita dei sospetti in Inigo, che teme che il dottore stia nascondendo qualcosa di losco. Gli abitanti di Acacias fanno fronte comune contro la Dicenta, a cui non vogliono perdonare nulla, meno che mai ciò che ha fatto a Moises e Blanca. La moglie di Don Jaime Alday sembra però profondamente cambiata.

La decisione di padre Telmo di assumere Ursula non trova l’approvazione degli abitanti del quartiere, temendo che la donna presto tornerà ai suoi complotti. Nel frattempo Trini organizzerà una cenetta romantica per comunicare a Ramon della sua gravidanza, ma le cose non andranno per il verso giusto.