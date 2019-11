Una Vita, anticipazioni del 3 novembre: Telmo rapisce Lucia e le svela i suoi sentimenti

Gli spoiler del nuovo appuntamento con la popolare soap di Canale 5 “Una Vita” – in onda domenica 3 novembre alle 14,30 sulla rete ammiraglia Mediaset – rivelano che un evento straordinario scuoterà nuovamente la tranquillità della vita degli abitanti di calle Acacias, che stavolta dovranno verdersela con il misterioso rapimento della giovane e ricca ereditiera Lucia Alvarado.

Le condizioni di salute del custode di Acacias 38 destano particolare preoccupazione, così Ramon decide di far visitare Servante da un medico. La diagnosi però non sarà delle migliori, infatti il medico rivelerà al Palacios che il custode è gravemente malato e potrebbe rischiare la vita. La notizia dello stato di salute del custode getta nello sconforto gli altri domestici, così come i loro padroni.

Telmo svela i suoi sentimenti a Lucia

Nel frattempo i tentativi di Telmo di parlare con Lucia falliscono clamorosamente; il Marquez non riesce a far sapere alla ricca ereditiera le vere intenzioni di Samuel Alday, che vuole solo sposare Lucia per impossessarsi del suo ingente patrimonio, quindi risanare i suoi debiti. Il sacerdote commette quindi un gesto eclatante, infatti rapisce Lucia Alvarado.

Maria riuscirà a far leva ancora una volta su Casilda, raccontado alla figlia della brutta lite avuta con Rosina. La giovane, stanca e adirata con la matrigna, decide di affrontare una volta e per tutte gli Hildago, andando a casa loro, quindi pretendendo la sua parte di eredità, ma non prima di aver annunciato che di lì a poco lascerà Acacias con la madre.

Padre Telmo porta Lucia in un eremo, dove la costringe ad ascoltarlo. Il sacerdote rivelerà alla cugina di Celia il piano escogitato dal giovane Alday e da Batan per impossessarsi del suo patrimonio, ereditato dai Marchesi di Valmez. Lucia chiede a Telmo per quale motivo è disposto a rischiare la scommunica per lei, ed il sacerdote non ha dubbi nel rivelare alla Alvarado tutti i suoi sentimenti.