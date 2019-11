Una Vita, anticipazioni del 29 novembre: la vendetta degli Escalona contro Rosina e Susana

Gli abitanti del ricco quartiere madrileno di Acacias continuano ad assistere a nuovi drammi, come quello di padre Telmo che è in continua lotta con l’Alday, ma anche le nuove minacce che il marito di Carmen farà alla domestica di Samuel, che per cercherà in tutti i modi di allontanare il perfido uomo da Acacias e dalla sua vita.

Sono tanti gli avvenimenti che accadranno nell’episodio di venerdì 29 novembre della soap opera spagnole “Una Vita” – in onda dalle 14,10 su Canale 5 – tra i tanti anche il dramma che ha colpito Rosina e Susana, che si sentono in colpa e responsabili per la morte di Alexis, il modello che stavano ritraendo durante una lezione di disegno alla scuola d’arte gestita da don Venancio.

La richiesta di Javier a Carmen

Non è certo facile per padre Telmo riabilitare il suo nome dopo le infamanti accuse di molestie nei confronti di Lucia Alvarado. Samuel Alday non accetta il ritorno di Telmo ad Acacias, considerandolo una vera e propria minaccia per il suo progetto matrimoniale con l’ereditiera dei marchesi di Valmez.

Nel corso di un confronto molto acceso, Samuel arriverà perfino a minacciare di morte padre Telmo, che però non si farà certo fermare dal gioielliere. Telmo infatti vuole arginare e smascherare le vere intenzioni di Samuel, che in realtà non ama affatto Lucia, ma mira esclusivamente al suo ricco patrimonio per pagare i debiti contratti per l’apertura della Galleria Alday, distrutta il giorno della sua inaugurazione a causa di un attentato.

Nel ricco condominio di calle Acacias 38 si vivrà anche un altro dramma, cioè quello della mite Carmen, la domestica di casa Alday, pressata dalle continue richieste di soldi da parte del marito Javier, uscito di prigione e bramoso di denaro e vendetta. I soldi anticipati dalla donna non sembrano bastare a Javier, tanto che deciderà di fare un furto a casa di Samuel.

Per far ciò l’uomo obbligherà Carmen ad essere sua complice, fornendogli le chiavi dell’appartamento del suo ricco datore di lavoro. La donna, pia e onesta, è pressata da quest’ultima richiesta del marito, che in cambio della sua complicità le assicurerà di uscire per sempre dalla sua vita. Sarà veramente così?

Nel frattempo Rosina e Susana sono distrutte per quanto successo ad Alexis, che è praticamente morto tra le braccia di Susana, a causa anche della mancata tempestività delle due donne nell’avergli somministrato la medicina che gli avrebbe salvato la vita. Le donne, però, riceveranno presto una visita inaspettata, cioè quella di don Venancio, che rivelerà loro che la famiglia del giovane modello, gli Escalona, sono pronti a vendicarsi. Le due dame di Acacias sono quindi in serio pericolo, ma preferiscono mantenere il loro segreto, non condividendolo con nessuno per timore di uno scandalo, o peggio della galera.