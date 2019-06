Una Vita, anticipazioni del 29 giugno: Ursula porta Blanca al cimitero

Nuove anticipazioni per la nota soap opera iberica Una Vita. Questa volta sveliamo parte di quello che accadrà nella puntata che andrà in onda il 29 giugno. Sarà possibile vedere Diego che cerca di aiutare la moglie a uscire dalla spirale di dolore nella quale è precipitata.

L’uomo propone alla donna di andare in Svizzera da suo padre: egli crede che il cambio di ambiente possa favorire una più rapida ripresa della moglie. La coppia crede di avere subito il lutto della loro bambina, nata senza vita ed è distrutta dal dolore. In realtà i due hanno avuto un bambino, il piccolo Moises, rapito dalla madre di Blanca per fare impazzire la donna.

Dopo averci riflettuto un po’ la giovane dicenta decide di accettare la proposta del marito. Ursula consegna a Blanca l’immaginetta del santo protettore dei neonati.

Blanca, allora, inizia nuovamente ad avere sospetti su Ursula: ella si convince che la madre sia responsabile della scomparsa del figlio. Non mancano ulteriori colpi di scena: Cristina Novoa, un nuovo personaggio del cast di Una Vita, è una santona ed entrerà nella vita di Blanca spinta dalla madre di lei.

Cristina Novis assserisce di aver visto la Madonna e Blanca sarà soggiogata dalla sua presenza. La donna cerca nella religione un approdo sicuro al quale appoggiarsi per scappare dal dolore che l’ha colpita.

Peña, il ladro che ha colpito violentamente in testa Paquito, scopre per caso di avere talento nel fare dolci. Flora cerca di approfittare di questa occasione poiché ha assunto il giovane nella sua attività. La donna cerca, quindi, di ridare slancio all’attività della Deliciosa. Quello che Flora non sa è che Peña si è invaghito di lei: il giovane, infatti, ritrae continuamente la donna su di un taccuino che custodisce gelosamente.

La dark lady cerca di colpire nuovamente Blanca a livello morale: porta la ragazza sulla tomba della presunta figlia morta per fare leva sui suoi sensi di colpa. Ursula vuole impedire ad ogni costo a Blanca di risollevarsi dalla tragedia che l’ha distrutta. Ad Acacias i problemi sembrano non essere terminati: pare che stia per arrivare un’epidemia inspiegabile.