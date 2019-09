Una Vita, anticipazioni del 28 settembre: Liberto in pericolo di vita, Samuel depresso

Dopo la fuga di Blanca e Diego da Acacias, riuscendo ad ingannare Samuel, e la morte del colonnello Valverde, quindi l’attentato durante l’inaugurazione della Galleria Alday, saranno ancora tanti i colpi di scena che accadranno tra i protagonisti della soap opera “Una Vita”, che dovranno vedersela ancora con nuovi eventi inaspettati ed intrighi.

Il rapporto tra Samuel e la nuova arrivata Lucia Alvarado sarà sempre più stretto, intensificandosi sempre più. Ma la cugina di Celia sarà al centro del sequel della narrazione, a causa di un’eredità inaspettata che la porterà ad indagare sulle sue vere origini, portandola quindi ad una verità sconcertante.

Samuel depresso, Liberto nuovamente in pericolo

Le anticipazioni della puntata di sabato 28 settembre 2019 – in onda dalle 14,10 su Canale 5 subito dop Beautiful – svelano che l’esplosione alla Galleria ha scioccato gli abitanti di Acacias, mentre i giornali parlano già di un attacco da parte degli anarchici. Dopo essere rimasta sotto osservazione per giorni, Trini esce finalmente dall’ospedale, mentre le cose non andranno bene per Liberto, che accuserà un nuovo problema all’orecchio, tale che sarà costretto ad un nuovo ricovero.

Samuel è in uno stato di forte depressione a causa dell’attentato della Galleria, che non solo ha mandato in ospedale mezza Acacias, ma ha mandato in frantumi i suoi sogni e i suoi averi. Il giovane Alday è sul lastrico, ma riceverà il sostegno di Lucia. La notizia della demolizione dell’edificio che ospitava la Galleria, sarà un nuovo colpo per Samuel.

Lucia non dirà alla cugina del particolare scorto nel quadro dei Marchesi Valmez, mentre i vicini organizzeranno una festa per il ritorno di Trini dall’ospedale. I malori della moglie di Ramon continueranno, infatti nausee e continui capogiri la tormenteranno. Gli ospedali sono in tilt, così il dottor Higinio-Baeza aiuterà Liberto, che dovrà sottoporsi ad una nuova operazione.