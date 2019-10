Una vita, anticipazioni del 28 ottobre 2019: Samuel vuole annullare il suo matrimonio con Blanca per Lucia

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che andrà in onda lunedì 28 ottobre 2019 ce rivelano i comportamenti del giovane Samuel Alday. Quest’ultimo si dirà disponibile nel procedere all’annullamento del suo matrimonio con Blanca. Questo gesto vuole essere una dimostrazioni nei confronti di Lucia al fine di dimostrare le sue la serietà delle sue intenzioni nel proseguire il rapporto con la giovane donna. Il giovane Alday vige in uno stato economico molto precario. A seguito dell’esplosione che ha distrutto il palazzo nel quale si trovavano le gallerie Alday, nel cui progetto l’uomo aveva investito tutto ciò che possedeva, egli è rimasto in bancarotta.

Lucia è assolutamente presa dal giovane ed è anche titolare di una cospicua rendita lasciatale dalla sua famiglia di origine, i Marchesi di Valmez. Samuel non ha mai agito spinto da buoni intenzioni in nessuna situazione della sua vita. Il fatto che egli si trovi in una situazione economica precaria lascia supporre che il suo coinvolgimento nei confronti dell’Alvarado sia frutto di interesse personale.

Molti sono stati gli abitanti di Acacias 38 che si sono detti perplessi nella frequentazione che vede coinvolti Samuel e Lucia. In primo luogo pochi reputano serio il giovane poiché conosciuto per i suoi trascorsi poco limpidi; in secondo luogo viene ritenuta disdicevole la frequentazione di un uomo sposato con una donna che non e’, chiaramente, sua moglie.

Padre Telmo, il religioso che da qualche tempo offre conforto alla giovane Lucia, in seguito al trauma derivato dalla scoperta di quest’ultima sulla realtà della sua situazione familiare, spera che l’Alvarado interrompa i rapporti con Samuel. Casilda spera di allontanarsi per qualche tempo da Acacias 38. La vita della donna è stata sconvolta nel giro di pochi giorni ella ha scoperto chi è la sua vera madre, Maria è neanche venuta conoscenza dell’identità di suo padre, l’aristocratico Maximiliano Hidalgo. A seguito di questa scoperta la sua vita è stata totalmente rivoluzionata. La sua sorellastra si sente molto vicina a lei, la sua situazione economica è migliorata e il rapporto con la sua ex datrice di lavoro è terminato. E non vorrebbe allontanarsi dal quartiere ma propone le madri di farle compagnia. Quest’ultima non sa cosa decidere e la situazione continua ad essere rimandata.

Padre Telmo è seriamente preoccupato per Lucia e cerca di farla ragionare sul suo rapporto con Samuel. L’Alvarado, però, è innamorata del giovane Alday e non ascolta i consigli di nessuno. Non ammette che vengono pronunciate sul giovane parole atte a screditarlo. Telmo dovrebbe confessare a Lucia di avere scoperto quale legame unisce Samuel a Jimeno Batàn, un pericoloso strozzino. Delizioso medica sul da farsi e prende la decisione di aspettare e gli vuole vedere come evolve la situazione prima di rivedere la Lucia qualsiasi cosa.

Padre Telmo sceglie di rimanere in silenzio perché temi che la realtà sia ben peggiore. Egli crede che Samuel voglio agire sui sentimenti che Lucia provi per lui al fine di sottrarre l’eredità che la giovane possiede. Felipe e Celia hanno sempre malvisto il rapporto che si è creato tra Lucia e Samuel. I due hanno sempre considerato l’Alday un cacciatore di dote e hanno sempre sostenuto che il suo avvicinamento all’Alvarado non fosse dovuto ad un ipotetico sentimento. La scelta di Samuel di essere disposto ad annullare il suo matrimonio con Blanca, al fine di non rendere peccaminoso la sua frequentazione con Lucia, è il colpo finale. Felipe e Celia non hanno più argomentazioni a sostegno della loro tesi. Che cosa succederà Lucia? Capirà qual è la vera natura di Samuel? Padre Telmo riusciva a far ragionare la ragazza?