Una Vita, anticipazioni del 28 aprile: le bugie di Inigo Cervera

Eccoci arrivati ad un nuovo avvincente appuntamento con la popolare soap opera spagnola “Una Vita” – in onda domenica 28 aprile alle 14,27 circa su Canale 5 – che narra delle storie di contrapposizione di due mondi vicini ma anche tanto lontani, cioè quello di un gruppo di cameriere e quello di quattro ricche famiglie di un maestoso condominio di Madrid.

Acacias 38 sarà ancora una volta teatro di avvincenti colpi di scena tra grandi e tormentati amori, ma anche di gelosie e perfide vendette. Gli spoiler della puntata del 28 aprile svelano che Inigo sarà sempre più in difficoltà economiche, tali da portarlo a fare una cosa di cui si pentirà molto ai danni della brava e bella Leonor.

Le bugie di Inigo

Inigo e Flora Cervera sono diventati i nuovi proprietari della Deliciosa, la nota pasticceria del ricco quartiere madrileno, pur non avendo grandi dimestichezza con la preparazione dei dolci. Flora, infatti, il giorno dell’inaugurazione del locale, ha preparato una bevanda al sapore di cioccolato, che ha praticamente intossicato mezzo quartiere.

Tanto è bastato per far si che gli abitanti di Acacias segnalassero i nuovi proprietari della Deliciosa alla Guardia Civile, che ha subito prontamente levato ai due pasticceri una multa salatissima. Inigo e Flora, però, non hanno il denaro necessario per affrontare pure questa ingente spesa economica, ma in loro aiuto arriva Leonor.

La giovane donna è ignara della vera identità di Inigo, anche se i coniugi Cervera hanno destato sospetti fin dal loro ingresso ad Acacias. Gli spoiler della puntata di domenica 28 aprile svelano che Inigo incontrerà Rubiales, l’editore che pubblicherà la biografia di Cèsar Cervera.

I sospetti di Leonor su Inigo però si fanno sempre più forti, e presto la donna capirà che dietro a Cervera ci sono solo squallide bugie. ma qualcosa di inaspettato e sorprendete succederà presto ad Acacias. Nonostante tutto e tutti Leonor riuscirà a perdonare il nuovo proprietario della Deliciosa?