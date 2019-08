Una Vita, anticipazioni del 28 agosto: il vecchio Koval fa rinchiudere Ursula in manicomio

La perfida Ursula Dicenta sarà messa alle strette e per lei arrverà il momento della resa finale, un momento imperdibile per i telespettatori e fan del programma che mercoledì 28 agosto 2019 potranno assistere ad un nuovo appuntamento con la popolare soap opera spagnola “Una Vita”, che riserverà nuovi emozionanti colpi di scena.

Se fino ad oggi i telespettatori ritenevano la moglie del gioielliere la più cattiva e perfida donna di Acacias, nulla in confronto sembra essere se paragonata al padre, Ivan, che arriverà in città, quindi si confonterà duramente con la figlia. Nel frattempo Arturo contetterà lo specialista che gli ha consigliato la Reyes, che gli prospetta la possibilità di un’operazione in tempi brevi.

Ursula accusa Samuel dell’omicidio del padre

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 28 agosto della soap opera Una Vita rivelano che il colonnello Valverde registrerà un peggioramento delle sue condizioni di salute, tale che lo porterà a rivedere la sua decisione circa l’operazione agli occhi. Nel frattempo nella famiglia Palacios, tutti i componenti della famiglia sembrano non gradire la messainscena di Antonito.

A calle Acacias arriverà il padre di Ursula, il vecchio Koval, che sembra non credere alla figlia; Ursula, infatti, getta discredito su Samuel, accusandolo della morte del padre, ma Ivan, non solo le rinnova tutto il suo disprezzo, ma si spinge oltre, schiaffeggiandola. Gli uomini di Koval porteranno quindi la donna in manicomio.

Sono tante le persone che vogliono aiutare il vero Inigo ad uscire di galera, tra queste anche Lolita, che chiede a Felipe di prendere la sua difesa. Nel frattempo i due fratelli Cervera sono pronti a riaprire la pasticceria; nel frattempo Trini è sempre più insofferente alle bugie di Antonito, che non vuole andare a lavore per impegnarsi nella costruzione del suo tergilune, quindi racconterà tutto a Ramon, che si confronterà con il figlio.