Una Vita, anticipazioni del 27 settembre: Lucia sempre più vicina a Samuel

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 settembre della soap opera “Una Vita” – in onda dalle 14,10 alle 14,45 su Canale 5 – svelano che nuovi inaspettati eventi accadranno tra gli abitanti di calle Acacias, dove si intrecciano le vite di due mondi paralleli, cioè quelli dei domestici e delle ricche famiglie per cui lavorano.

Dopo la fuga di Blanca e Diego da Acacias, la domestica di casa Alday, Carmen, si troverà in enormi difficoltà, causate dal fatto che Samuel scoprirà il suo coinvolgimento nel piano di fuga del fratello. Ecco perché Samuel cercherà in ogni modo di rintracciare la coppia e il piccolo Moises.

Lucia aiuta Samuel nei suoi progetti

Come sappiamo, Samuel per raggiungere il suo scopo cercherà perfino di corrompere Cesareo, chiedendo di intercettare le lettere che Blanca e Diego spediranno agli amici di sempre che hanno lasciato ad Acacias. Nel frattempo Ramon decide di posticipare il viaggio con il figlio per incontrare un facoltoso uomo inglese.

Nella puntata di venerdì 27 settembre 2019 i telespettatori assisteranno alle crescenti difficoltà economiche di Samuel, che è determinato più che mai all’apertura di una serie di gallerie d’arte in città, un segno, per lui, del prestigio della famiglia Alday. Ad aiutarlo in questo progetto ci sarà la dolcissima Lucia, che sarà perfino disposta a cedere al figlio del gioielliere la sua rendita di 1000 pesetas al mese, arrivatagli da un lascito testamentario da parte del Marchese di Valmez.

Nel frattempo l’incontro tra l’inglese e Ramon non avrà il risultato sperato, mentre la gelosia di Rosina si evidenzierà tutta nel momento in cui il marito sarà intervistato da una giornalista. I due, quindi, vivranno dei momenti di tensione, che però dureranno poco, perché Casilda riuscirà a farli riconciliare.

In un posto remoto, un priore, padre Espineira, ordinerà ad un sacerdote, padre Telmo, di sorvegliare Lucia Alvarado; l’obiettivo del priore è quello di sottrarre alla ragazza tutta la sua ricca eredità.