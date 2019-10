Una Vita, anticipazioni del 27 ottobre: Lucia diffida di Samuel, Rosina e Casilda fanno pace

Gli episodi della soap opera spagnola “Una vita” che andranno in onda domenica 27 ottobre vedranno come protagonista principale la giovane Lucia Alvarado, le cui origini sono diventate di dominio pubblico, sconvolgendo così ancora una volta gli abitanti del ricco quartiere madrileno, che sembra non voler accettare più la ragazza.

Attraverso uno scoop giornalistico infatti si è appreso che la giovane Alvarado altri non è che la figlia di due fratellastri. Un fatto che se da un lato ha profondamente sconvolto la ragazza, dall’altro ha indotto i vicini di casa a ripudiarla. Solo rinunciando alla sua ingente eredità potrà in parte affrancarsi da tutto questo.

Lucia sospetta di Samuel

Le anticipazioni delle puntate di domenica 27 ottobre svelano che Samuel incontrerà lo strozzino Batan, ma non si accorgerà che padre Telmo li spierà, convinto che i due stiano complottando. Nel frattempo Felipe e Celia saranno molto preoccupati per la loro parente, esortandola a rinunciare all’eredità dei marchesi; un modo questo che potrebbe farla reintegrare nella società.

Lucia è molto confusa ed addolorata, così cerca rifugio in soffitta, dove le domestiche la accolgono con grande affetto. In un momento di confidenze la argazza svelerà a Carmen di nutrire dei sospetti nei confronti del giovane Alday. Nel frattempo donna Rosina e Casilda fanno pace; la vedova di Maximiliano accetterà una volta e per tutte la ragazza, accogliendola così in casa sua.

Adesso Casilda potrà contare su una rendita settimanale che le consentirà di fare regali alle altre domestiche, così come dare del denaro a Maria. Rosina vuole che Casilda si integri in società, così l’accompagna a fare compere. Tra le due sembra instaurarsi una bella complicità, che però farà ingelosire Maria.

Le selezioni degli attori per l’opera teatrale di Leonor proseguono con scarsi risultati: nessuno sembra avere le giuste competenze per i vari ruoli. Carmen viene inaspettatamente scelta per il ruolo di Helidora, mentre Pena rifiuterà di interpretare Servante. Padre Telmo invece cercherà di avere mmagioni informazioni sul giovane Alday, così fermerà Batan per fargli qualche domanda.