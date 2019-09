Una Vita, anticipazioni del 26 settembre: Samuel salvo dalla furia di Blanca, ma rischia ancora la vita

Le anticipazioni della puntata di Una Vita che andrà in onda giovedì 26 Settembre alle ore 14:10 su Canale 5 ci mostrano come Samuel abbia deciso di dare una svolta alla propria vita. L’uomo mostra a Lucia solo il suo lato migliore. Egli si ritiene affine alla donna che gli ha salvato la vita. Il giovane Alday è stato accoltellato da Blanca. Egli si è reso responsabile rapimento del piccolo Moises nonché suo nipote e figlio di suo fratello al fine di cercare di distruggere la famiglia chesi era creato. Lo scopo di Samuel era quello di iniziare una relazione d’amore con Blanca della quale egli continua a essere perdutamente innamorato.

Per fare ciò non si è fermato davanti a nulla ed è stato persino disposto a rapire il piccolo Moises, facendolo piantonare da duesedicenti infermieri e avendo come complice un dottore. Blanca disperata si reca a casa di Samuel per cercare di ricongiungersi al proprio figlio. La donna, infatti, non poteva portare via il bambino dall’ospedale poiché quest’ultimo era controllato a vista dai complici di Samuel.

Blanca finge disedurre Samuel asserendo di essere disposta a tornare con lui e alla fine si scaglia contro l’uomo aggredendolo. Samuel viene accoltellato da Blanca e cade a terra in una pozza di sangue. A salvargli la vita, a scoprire il suo corpo esanime è Lucia. Motivo in più per il quale Samuel si sente strettamente legato alla bella giovane. L’uomo per nascondere per giustificare l’aggressione nasconde alcuni preziosi; vuole fare credere di essere stato aggredito a scopo di rapina.

La situazione, però, non vuole essere un gesto di protezione nei confronti dell’amata Blanca, quanto la garanzia di un ulteriore possibilità di potersi vendicare e di distruggere la vita della donna, nonché del fratello. Samuel decide di apportare un significativo cambiamento nella propria vita e di inaugurare le gallerie Alday. Egli investe in questo progetto tutto ciò che possiede. Infatti, la scatola nella quale egli aveva nascosto i preziosi che voleva far credere di fossero stati rubati è stata da Carmen gettata via.

Samuel inaugura le gallerie Alday e del progetto sa tutto la bella Lucia. Tutta Acacias 38 non attende altro che la possibilità di partecipare a questo evento. Tutti gli abitanti del quartiere Sono in fermento: non vedono l’ora di ammirare la preziosa collezione di opere d’arte che il giovane Samuel ha raccolto.

Nel palazzo nel quale si trova anche la galleria d’arte che Samuel ha inaugurato avviene una pericolosa esplosione; moltissimi abitanti di Acacias 38 rimangono feriti e intrappolati nell’edificio. Tra di essi c’è Lucia; quest’ultima sarà salvata da padre Telmo. Samuel piange disperato; egli ha perso tutto ciò che possiede a causa di questo attentato. Il palazzo non può essere ristrutturato ma può essere solo demolito.