Una Vita, anticipazioni del 25 febbraio 2019

Ecco cosa accadrà nella soap opera spagnola “Una Vita”, lunedì 25 febbraio 2019 alle 14:10 su Canale 5. Olga, dopo aver mostrato la capanna di Tomas nel Bosco delle Dame, racconta ai coniugi Samuel e Blanca la sua storia passata fatta di sofferenza e violenze tutte subite nel silenzio e nel segreto del suo cuore. Ripetutamente dal suo patrigno, Tomas, ha ricevuto violenze. Da lui avrebbe avuto anche un figlio, mai nato, perché non sentendosela di portare avanti la gravidanza ha scelto di non farlo venire al mondo ingerendo delle erbe velenose e senza alcun altro aiuto è riuscita ad abortire.

Blanca, sentita la pietosa storia, quasi per rassicurare Olga, svela di essere stata lei ad uccidere Tomas e che per sfuggire alla prigione avrebbe messo in scena una morte plausibile. I coniugi Alday, sentito il racconto di Olga s’inteneriscono e decidono di darle una casa e una famiglia accogliendola con loro.

Ursula però non è d’accordo con questa decisione, è convinta che non sia una buona scelta e si opporrà in tutti i modi giustificando la sua convinzione con il fatto che, secondo lei, la ragazza soffre di disturbi mentali e potrebbe creare problemi ai due e addirittura far loro del male.

Blanca allora affronta la madre incolpandola di tutte le sofferenze subite da Olga. Ursula, messa alle strette, cambierà atteggiamento, chiederà scusa di ogni cosa e si trasformerà in una donna dolce e più materna nei confronti della figlia. Olga si lascia ammaliare da quella che in realtà è una perfida dark lady che, conquistato il terreno, le affiderà due importanti compiti.

Continuano le vicende di Maria Luisa e Victor, che si sa, da qualche tempo sono in crisi e di questa situazione cercherà di approfittarne Elvira che a sua volta farà di tutto pur di far ingelosire Simon. Il Maggiordomo non ci sta, anzi le vieta di avvicinare Susana e Adela.