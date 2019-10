Una Vita, anticipazioni del 24 ottobre: padre Telmo tradisce Lucia

Il sequel della narrazione della soap opera spagnola Una Vita si fa sempre più avvincente, infatti nel corso del nuovo episodio che andrà in onda giovedì 24 ottobre alle 14,10 su Canale 5 si assisterà ad un vero colpo di scena, destinato a cambiare completamente gli equilibri creati tra gli abitanti di Acacias.

Dopo aver sottratto con l’astuzia il testamento dei marchesi di Valmez a Espineira, padre Telmo cercherà di far conoscere la verità sulle nobili origini di Lucia a tutti, non per ledere l’onorabilità della giovane ragazza – a cui si è molto affezionato – bensì per fornirle tutti quei tasselli mancanti, necessari per far luce sui motivi dell’abbandono da parte dei suoi genitori.

Telmo tradisce Lucia

Padre Telmo è deciso più che mai ad aprire gli occhi a Lucia sulle reali intenzioni di Samuel, che sembra interessato più al denaro e all’ingente ricchezza della ragazza che non all’amore. Il parroco di Acacias decide quindi di scrivere ad una giornalista di un famoso quotidiano locale, raccontando tutta la verità sui marchesi di Valmez.

Ed ecco che un bel giorno, gli abitanti di Acacias si sveglieranno apprendendo del rapporto incestuoso dei marchesi e della nascita di Lucia, una verità che sconvolgerà davvero tutto il quartiere. Il tradimento di padre Telmo ha però lo scopo di far emergere la verità e disincentivare così i tentativi di Samuel di impossessarsi della ricca eredità di Lucia, che va ben oltre della collezione di quadri e della rendita mensile.

Lucia Alvarado prenderà molto male le rivelazioni fatte dal quotidiano circa i suoi veri genitori, quindi incomincerà a crescere in lei un certo senso di disagio. Nel frattempo, però, anche se la donna troverà rifugio nel giovane Alday, incomincerà anche ad avere più di un sospetto sull’uomo, da cui giorno dopo giorno incomincerà a prendere le distanze.