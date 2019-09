Una Vita, anticipazioni del 23 settembre: Blanca accoltella Samuel

Le anticipazioni della puntata di Una Vita che andrà in onda lunedì 23 settembre alle ore 14:10 su Canale 5 ci mostrano come le vite dei protagonisti stanno subendo degli importanti cambiamenti. Blanca scrive una lettera a Leonor nella quale la rassicura sulla sua situazione. La giovane di senta racconta alla donna che è finalmente riuscita a scappare da Acacias 38. Il priore Espineira ordina a Telmo di effettuare delle ricerche su Lucia.

Samuel vuole proteggere il suo segreto; a ferirlo gravemente, lasciandolo in una pozza di sangue, è stata Blanca. La donna lo ha accoltellato e a ritrovarlo e a salvargli la vita è stata Lucia. Samuel Non fa questo per difendere la donna che ama e per proteggerla dalle conseguenze del suo gesto; l’uomo vuole tenere Blanca allegata per sempre a sé attraverso stratagemmi orditi per fargliela pagare.

A questo proposito Samuel ha nascosto dei preziosi e finge di essere stato derubato dei suoi oggetti personali. Non da non da meno l’Aldany riesce a mettere mano sulla corrispondenza di Acacias 38 al fine di impedire a chiunque di stabilireun contatto con i fuggitivi. Leonor nutre una sedia preoccupazione per Blanca poiché non ha ricevuto da essa nessuna notizia. Finalmente, però, giunge una missiva indirizzata alla donna da parte della giovane Dicenta.

Quest’ultima rassicura l’amica sulla sua situazione e afferma di essere riuscita a scappare da Acacias 38 e di essere in salvo insieme al figlio e al marito. Lucia, la cugina di Celia, è una figura alla quale Samuel si sta molto legando. Non dimentichiamo che è stata proprio la donna salvargli la vita. Samuel confessa a Lucia di avere un progetto di vita al fine di dare nuovo splendore al proprio cognome. L’uomo vuole aprire delle gallerie e farsi conoscere attraverso questa nuova trovata.

Non si conoscono molti dettagli sul passato di Lucia e sulla vita della donna aleggia un alone di mistero il priore Espineira da disposizioni a Telmo in merito a questa situazione il primo ordine a secondo di indagare sulla giovane donna. Ma quale sarà mai il mistero che aleggianella vita di Lucia? Perché è il priore Espineria lo vuole sapere?