Una Vita, anticipazioni del 23 agosto: Ursula minaccia con un coltello Leonor

La puntata di venerdì 23 agosto 2019 della soap opera spagnola “Una Vita” sarà ricca di avvenimenti e colpi di scena, destinati a cambiare notevolmente il sequel della narrazione, tra la vendetta degli Alday contro Ursula, ma anche l’autodenuncia di Pena, che così scagionerà una volta e per tutte Flora dalle accuse di omicidio.

A calle Acacias si assisterà davvero all’impensabile, infatti, fino a qualche mese fa nessuno avrebbe mai dubitato del fatto che Ursula Dicenta, la perfida dark lady della serie tv, avrebbe rasentato la pazzia, così come la dolce e tranquilla Flora, la pasticcera della Deliciosa, avrebbe potuto essere incarcerata con l’accusa di un omicidio.

Ursula minaccia Leonor

Il piano di Blanca e Diego contro Ursula sembra portare i suoi frutti, giacché i due, determinati nel far impazzire la dark lady, decidono di far celebrare una cerimonia religiosa in suffragio per la bambina di Blanca. In realtà, i telespettatori sanno bene che Blanca non ha partorito una bambina poi deceduta, così come le è stato sempre detto dall’odioso ed arcigna madre, bensì un bambino, Moises, sano e in piena salute.

La moglie del gioielliere sa bene che la verità è ben diversa da quella che vogliono far sembrare Blanca e Diego, dunque, dopo aver scoperto della messa in suffragio della piccola, esce completamente di senno, offrendo all’occhio indiscreto dei passanti di calle Acacias una sceneggiata inimmagibale.

Nel frattempo il vero Inigo decide di andare in commissariato per costituirsi, quindi scagionare una volta e per tutte Flora, accusata ingiustamente dell’omicidio dell’indiano. Ad Antonito verrà una brillante idea che potrà rivelarsi presto l’invenzione del secolo, cioè quella che anticiperà l’attuale tergicristallo elettrico.

Il Marquez decide di lasciare Acacias per andare in Groenlandia, mentre Ursula, persi completamente i freni inibitori e infervorata dal livore e dalla rabbia, va da Leonor, minacciandola con un coltello per farle rivelare dov’è finito Moises.