Una Vita, anticipazioni del 22 novembre: nuovi drammi sconvolgono Acacias

Continuano ad appassionare le vicende dei protagonisti di Acacias 38, il ricco condominio madrileno teatro di amori e odi, guerre fraticide ma anche grandi riconciliazioni, ed ancora tanti scandalo come quello dell’amore nascente tra padre Telmo e la giovane Lucia Alvarado, che sarà osteggiato da Samuel Alday.

La soap opera “Una Vita” ritorna con un nuovo appuntamento venerdì 22 novembre alle 14,10 su Canale 5, dove non mancheranno i colpi di scena, infatti un doppio dramma colpirà il tranquillo quartiere residenziale che stavolta se la dovrà vedere con la morte del cocchiere Gutierrez, ma anche con l’improvviso malore del modello della scuola d’arte frequentata da Susana e Rosina.

Nuovi drammi ad Acacias

Come già i telespettatori avranno potuto notare, il sacerdote di Acacias è riuscito a trovare il cocchiere Gutierrez, un personaggio chiave nella vicenda che lo ha visto recentemente coinvolto, anche perché sarebbe potuto essere l’unico ad adulterare la bevanda ed il cibo assunti da Telmo e Lucia durante la breve permanenza all’eremo. Il sacerdote però farà presto una sconcertante scoperta, cioè quella della morte del cocchiere. Chi lo avrà ucciso? I sospetti ancora una volta cadono sul perfido gioielliere.

Per Telmo non ci sono più dubbi sul fatto che Gutierrez si sia messo d’accordo con Samuel per drogarli, quindi farli cadere in una trappola. Nel frattempo il parroco di Acacias dovrà vedersela anche con il sorvegliante, ormai schierato con il perfido Samuel. Cesareo, infatti, andrà in canonica, quindi Ursula avvertirà il sacerdote delle intenzioni dell’uomo.

Nel frattempo la pasticcera è molto affranta per il fatto che Pena sia andato via da Acacias senza salutarla, probabilmente perché l’uomo non ne aveva il coraggio. Antonito, infatti, ha fatto pervenire a Flora solo una lettera, scritta da Pena. Le anticipazioni della puntata del 22 novembre di “Una Vita” svelano inoltre che Cesareo, convinto dalla bontà del sacerdote, sarà sul punto di dire la verità, ma qualcosa lo blocca.

Un altro dramma accadrà ad Acacias, infatti Susana e Rosina dovranno vedersela con la morte del giovane modello Alexis, che accusa un grave malore durante la lezione di disegno. Le due donne entrano letteralmente nel panico, quindi prenderanno la decisione di scappar via, lasciando l’uomo riverso a terra.