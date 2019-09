Una Vita, anticipazioni del 21 settembre: Blanca inganna Diego e rivede Moises

Cosa ne pensa l’autore

Samanta Scherini - Non c'è cosa peggiore per una madre che perdere il figlio. Soprattutto se piccolo e se questo si trova nelle mani di criminali. Blanca sarà disposta a tutto, come ogni madre, al fine di riavere il figlio. Il tradimento è un comportamento disdicevole. Qualsiasi forma riguardi il disattendere la fiducia altrui non è moralmente accettabile. È questo il caso di Javier e Silvia?