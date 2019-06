Una Vita, anticipazioni del 20 giugno: Blanca rompe con Diego

Le anticipazioni della puntata di giovedì 20 giugno 2019 della popolare soap opera di successo Una Vita – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14,17 circa su Canale 5 subito dopo Beautiful, il sabato su Rete 4 in prima serata con un doppio appuntamento mentre in streaming su Mediaset Play – rivelano che nuovi eventi inaspettati accadranno in calle Acacias, dove i telespettatori assisteranno ad un repentino cambiamento dell’atteggiamento di Blanca nei confronti del suo amato Diego.

La giovane Dicenta inaspettatamente metterà fine al suo rapporto con il giovane Alday. Blanca infatti è molto presa dal ritrovamento del piccolo Moises e non riesce quindi a pensare ad altro, nel frattempo il rapporto tra Arturo e Silvia sarà ad un punto morto tanto che la donna si mostrerà insofferente anche davanti questo legame.

La decisione di Blanca

Complice di questo cambiamento è sicuramente la presenza della new entry Esteban Marquez, le cose non andranno meglio ai proprietari della pasticceria La Deliciosa, infatti il vero Inigo Cervera andrà via senza dire niente a nessuno facendo perdere così le sue tracce e creando non poca preoccupazione a Flora e a suo fratello.

I due infatti da quando El Pena è arrivato in città vivono nel terrore che l’uomo possa recuperare la memoria e quindi riappropriarsi della sua vera identità, cosa che metterebbe in pericolo i due fratelli. Nel frattempo Blanca informerà Diego di voler continuare le ricerche del loro figlio e non si fermerà davanti a niente decisa a scoprire la verità.

Per fare ciò però le necessita separarsi da lui. Diego è disperato e così racconta le sue pene a Felipe che cerca quindi di consolarlo e di passare all’attacco studiando un piano per far sì che Blanca e Diego possano ritrovarsi. Nel frattempo anche le cose tra Arturo e Silvia non sembrano andare per il verso giusto; Arturo si sta impegnando molto nella causa per il rimpatrio di soldati ma la complicità tra Silvia ed Esteban lo turba. Valverde si sente un terzo incomodo e questo suo disagio aumenta nel momento in cui l’uomo ascolta furtivamente un discorso tra lei ed Esteban in cui la donna sembra rimpiangere la sua vita passata, cioè quella di spia.