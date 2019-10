Una Vita, anticipazioni del 2 novembre 2019: Ursula mette in guardia Lucia su Samuel

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per svelarci cosa accadrà nella puntata di sabato 2 novembre 2019, che verrà trasmessa su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. In questo nuovo ed avvincente appuntamento con le vicende dei residenti di Acacias 38 vedremo Ursula cercare di mettere in guardia Lucia su Samuel, anche se la giovane non si dimostrerà molto disposta ad ascoltarla. Ma, adesso scopriamo meglio insieme la trama.

Dopo essersi accorta che padre Telmo è preoccupato per Lucia, Ursula decide di intervenire per aiutare il suo benefattore: è per questo che la Diecenta decide di parlare lei stessa con la giovane e la mette in guardia sul conto di Samuel. La Alvarado però diffida di Ursula e non sembra tenere in gran conto le sue parole. Che sia ormai caduta nella rete del perfido Alday?

Una Vita: Rosina scopre che Higinio e Maria stanno ingannando Casilda

Antonito monta un banchetto in strada per testare un suo modello della macchina della verità, ma la cosa finisce per mandare su tutte le furie suo padre Ramon. Maria manda avanti il piano che ha ideato insieme ad Higinio, per mettere le mani sul patrimonio degli Hidalgo servendosi di Casilda: Maria si reca infatti da Casilda e le dice di aver lasciato il lavoro, con l’intenzione di spingerla a chiedere a Rosina la parte dell’eredità di Maximiliano che le spetta.

Nel frattempo, gli attori continuano a fare capricci, facendo perdere le staffe a Leonor. Infatti, la scrittrice sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di cancellare la rappresentazione teatrale. Rosina viene a sapere che Higinio è in realtà un giocatore d’azzardo, il quale si serve delle sue abilità per ingannare la gente e impadronirsi del loro denaro.

A quel punto, Rosina capisce che Maria e Higinio si stanno prendendo gioco di Casilda, e avutane conferma perde le staffe. Intanto Samuel riesce ad ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Blanca e può finalmente corteggiare ufficialmente Lucia. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.