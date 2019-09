Una Vita, anticipazioni del 19 settembre: Arturo muore, Silvia disperata

Nuovo imperdibile appuntamento con la telenovela spagnola “Una Vita” giovedì 19 settembre 2019 , dalle 14,10 alle 14:45, subito dopo l’altra soap di grande successo “Beautiful”, tra nuovi intrighi ed inaspettati colpi di scena che animeranno non poco il sequel della narrazione, catalizzando sempre più l’attenzione dei telespettatori.

Le intricate vicende dei condomini del ricco edificio residenziale di Acacias 38 continuano ad appassione il pubblico televisivo, che ormai segue con ansia e trepidazione le vicende dei due protagonisti principali, cioè Blanca e Diego, che devono fronteggiare un nuovo problema, cioè quello del rapimento del piccolo Moises da parte del perfido Samuel.

Arturo Valverde ucciso da Blasco

La giovane figlia della Dicenta ed il suo amato organizzano una messinscena pur di far credere a Samuel del loro allontanamento, anche se il giovane Alday non cadrà nella trappola, rifiutando Blanca e rigettando ogni addebito circa un coinvolgimento nella strana sparizione di Riera e di Moises.

Nel frattempo arriva il momento delle nozze tanto attese tra il colonnello Valverde e la sua amata Silvia Reyes, ignari che di lì a poco saranno costretti a dirsi addio per sempre. Il perfido Blasco, venuto a conoscenza del lento recupero della vista di Arturo, decide di agire per vendicarsi di Silvia.

L’uomo, infatti, aspetta che le nozze della Reyes per colpire la donna, ma Arturo riesce ad anticipare le intenzioni del malvivente, quindi farà da scudo alla sua amata, prendendosi una pallottola in pieno petto al suo posto. Una nuova tragedia, dunque scolvolgerà Acacias, che ora dovrà fare i conti con l’addio al colonnello Valverde, che dopo tanti sforzi era riuscito a riconquistare la stima ed il rispetto dei suoi vicini, nonché trovare l’amore in Silvia Reyes, quindi riallacciare i rapporti con la figlia Elvira.

Per chi non potesse seguire l’appuntamento giornaliero di “Una Vita”, potrà collegarsi al sito Mediaset Play, dove potrà trovare tutte le puntate intere della soap opera spagnole, quindi riguardarle in streaming.