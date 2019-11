Una Vita, anticipazioni del 18 novembre 2019: Padre Telmo deciso a provare la colpevolezza di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di lunedì 18 novembre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 14.10 circa. Nel corso di questo nuovo ed avvincente appuntamento con le vicende degli inquilini di Acacias 38 vedremo Telmo mettere alle strette Gutierrez per smascherare Samuel, mentre Cesareo si recherà in canonica in cerca del religioso. Ma, ora scopriamo assieme meglio cosa ci aspetta.

Stufo del fatto che Alicia continua a manipolare Lucia raccontandole falsità sul suo conto, Telmo ha chiesto ad Ursula di convocare la donna in parrocchia. Nonostante si sia detta contraria a ritirare la denuncia, la Villanueva ha rivelato a Telmo di essere al soldo di Samuel. In questo modo, il parroco ha avuto la certezza del coinvolgimento dell’Alday, anche se non ha prove per dimostrarlo.

Una Vita: Pena non si spiega perché Flora si opponga alla sua partenza

Padre Telmo non accetta però di essere tacciato come uno stupratore e risoluto più che mai a smascherare le perfide macchinazioni di Samuel, decide di rivolgere le sue attenzioni a Gutierrez, il cocchiere che accompagnato Lucia all’eremo. Telmo vuole infatti mettere alle strette Gutierrez, per avere da lui una confessione sul coinvolgimento di Samuel. Ci riuscirà?

Carmen supplica Servante di assumere il figlio Raul come suo aiutante, ma il ragazzo non accetta perché ritiene la mansione troppo umiliante per lui. Trini ha paura di concepire un figlio con i capelli rossi. Venancio invita Rosina e Susana a partecipare ad un corso speciale di disegno. Pena non sembra capire il motivo per cui Flora si oppone al suo viaggio in Sudafrica.

Nel frattempo, Cesareo sentendosi in colpa per tutte le volte che si è prestato ad aiutare il rampollo di casa Alday, si reca in canonica per parlare con Telmo. Qui, però, il vigilante si imbatte in Ursula. Cosa succederà ora? Lo sapremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una Vita.