Una Vita, anticipazioni del 17 settembre daily e serale: Blanca affronta Samuel, Flora fa ingelosire Pena

Doppio appuntamento con la soap opera “Una Vita” martedì 17 settembre, che si divederà tra il daily alle 14,10 circa su Canale 5 ed il serale in seconda serata dalle 22,30 circa su Rete 4, dove i telespettatori potranno assistere alle nuove manipolazioni e perfidie di Samuel, così come l’estremo tentativo di Blanca e Diego di riprendersi il figlio Moises.

La giovane figlia di Ursula Dicenta e il figlio del gioielliere perderanno le tracce del piccolo Moises, così come dell’investigatore Riera, che era andato a prelevare il bambino in ospedale, mentre Blanca e Diego organizzavano una festa per il finto battesimo del figlio. I due avranno una lite furibonda in pubblico, che desterà non pochi pettegolezzi.

Blanca affonterà Samuel per il bene di Moises

Nel corso dell’appuntamento giornaliero di Una Vita del 17 settembre su Canale 5, Blanca sembra decisa a troncare con il suo fidanzato, quando Diego lascerà Acacias, lei tornerà da Samuel, dichiarando all’ex marito il suo desiderio di ritornare a vivere con lui. Nel frattempo la nuova arrivata ad Acacias, la cugina di Celia, nutrirà un sempre maggiore interesse nei confronti del perfido Samuel.

Trini organizza una festa per cercare di far tornare il sereno in casa Palacios, che ha visto Ramon contrapporsi con forza e veemenza alle idee di Antonito, sempre più preso dalla sua invenzione. Ramon sarà il vero protagonista della serata, mentre Antonito dovrà incassare con amarezza, il forzato isolamento imposto dalla comunità.

Nel corso della serata accadrà però qualcosa di inaspettato, perché alcuni malviventi s’introdurranno in casa per portar via solo una cosa: i progetti ed i prototipi del tergilune di Antonito. Nell’appuntamento serale della soap opera Una Vita, Blanca stanca di inscenare una commedia anche mal riuscita, intimerà a Samuel di dire la verità su dove tiene Moises.

Mentre Samuel nega ogni coinvolgimento nel rapimento del piccolo, Lucia confida alle domestiche di essere la figlia di una cameriera, e mostra loro un ricordo della madre. E’ arrivato il giorno del concorso dei fidanzati, così Flora decide di partecipare con uno sconosciuto con lo scopo di sollecitare Pena. Ci riuscirà?

Arturo sta recuperando la vista e lo comunica a Javier, che riferirà tutto a Blasco, pronto più che mai a vendicarsi. Nel frattempo padre Telmo sarà convocato dal priore per una questione molto importante.