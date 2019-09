Una Vita, anticipazioni del 16 settembre: l’invenzione di Antonito ha successo, Blanca e Diego alla ricerca di Moises

Gli spoiler della puntata di lunedì 16 settembre 2019 della serie tv spagnola “Una Vita“, in onda alle 14.10 su Canale5, svelano che nuovi emozioni contrastanti vivranno gli abitanti del celebre condominio di Acacias, che sarà ancora una volta teatro di amori, passioni, gioie ma anche tanti dolori, come il rapimento del piccolo Moises da parte del perfido zio Samuel.

Mentre in casa Valverde arriva la notizia della prima gravidanza di Elvira, tanto da portare Silvia ed Arturo ad organizzare un viaggio a Genova dopo le nozze così da poter stare più vicino alla figlia del colonnello, nella famiglia Palacios si esulta per una novità strabiliante che riguarda la vita di Antonito.

Grande successo per l’invenzione di Antonito

Il tergilune, che inizialmente sembrava una delle solite fissazioni del figlio di Ramon, ha riscontrato l’interesse di molti, tanto che l’ateneo è interessato ed un ricco imprenditore vuole comprare i diritti sull’invenzione stessa. I Palacios riceveranno infatti la visita di un investitore americano, che farà un’offerta imperdibile.

Il giovane però dovrà vedersela con un piccolo fuori programma, cioè quello del furto della sua opera. Lolita cercherà di ritrovare qualche momento di intimità con il suo fidanzato, quindi organizzerà una cena romantica. Nel frattempo la cugina di Celia, Lucia, prenderà a cuore le esigenze dei domestici, approntando il denaro necessario per aggiustare e migliorare la soffitta, così come regalerà loro gli abiti per la cerimonia di nozze del colonnello Valverde con Silvia Reyes.

Dopo il rapimento dall’ospedale del piccolo Moises, Blanca e Diego continuano senza sosta le ricerche del piccolo, anche se ormai hanno la certezza che dietro a tutto questo c’è sempre Samuel. Blanca è disperata, farà quindi un gesto inaspettato ed andrà a parlare con il suo ex marito. Le puntate di “Una Vita” sono rivedibili in streaming sul canale Mediaset Play.