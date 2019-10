Una Vita, anticipazioni del 15 ottobre: Samuel trama contro Lucia, Casilda scopre la verità sulle sue origini

Nuovi emozionanti colpi di scena accadranno nei prossimi episodi della soap opera spagnola “Una Vita” che andranno in onda sia nella consueta fascia giornaliera alle 14,10 su Canale 5, che in quella serale del martedì in prima serata su Rete 4, durante le quali i telespettatori potranno assistere alle ultime novità riguardanti le appassionanti storie dei protagonisti di Acacias.

Al centro della narrazione degli episodi di martedì 15 ottobre saranno Casilda e Leonor, la domestica e la figlia di Rosina, che si scoprià essere sorellastre. Da quanto si apprenderà infatti, Casilda sarebbe la figlia che Maximiliano avrebbe avuto da Maria, prima di sposare Rosina. Alla moglie di Liberto, quindi non rimane che accettare l’amare verità.

Lucia scoprirà una verità sconvolgente

La verità sulle origini di Lucia Alvarado sembra aver interessato molto Samuel, che ora cerca di manipolare la ragazza per sposarla, quindi impossessarsi della sua immensa eredità. Negli episodi di martedì 15 ottobre vedremo inoltre il giovane gioielliere stringere un patto con il patrigno di Lucia, Joaquin, che gli svelerà tutti i particolari del testamento dei marchesi di Valmez, genitori di Lucia.

Samuel racconterà tutte le informazioni apprese a Lucia, notizie che sconvolgeranno non poco la ragazza, che non far parola con alcuno di queste ultime novità, neanche con la cugina Celia ed il marito di questa, Felipe. Manipolata da padre Telmo, Lucia decide di donare tutti i suoi avere alla confraternita dell’Ordine del Cristo Nascente, ma Samuel gli impedirà di farlo, svelando alla donna le vere intenzioni di padre Telmo e di Espineira.

Recatasi a Salamanca, Lucia scoprirà la morte del suo padrino. Chi lo avrà ucciso e perché? Nel frattempo Casilda scoprirà di essere la figlia di Maria e Maximiliano. Rosina, infatti, ha capito da sola che l’età della ragazza corrisponde a quella in cui Maximiliano ebbe una relazione con Maria; la donna, quindi, decide di mettere al corrente Leonor della faccenda.