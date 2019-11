Una Vita, anticipazioni del 15 novembre: Flora fa un’importante scoperta

Nuovo appuntamento venerdì 15 novembre alle 14,10 su Canale 5 con la soap opera spagnola Una Vita, dove assisteremo a nuovi imperdibili colpi di scena, ma anche nuovi intrighi destinati a cambiare profondamente la tranquilla vita degli abitanti del ricco quartiere residenziale madrileno, dove coesistono due mondi paralleli, quello dei domestici e dei loro datori di lavoro.

Protagonisti della nuova puntata della telenovela firmata dalla scrittrice Aurora Guerra – stessa autrice dell’altra popolare serie tv di successo “Il Segreto” – è come sempre il triangolo amoroso formato dalla giovane ereditiera del casato dei marchesi di Valmez, Lucia Alvarado, Padre Telmo ed il cattivo di Acacias, Samuel Alday.

Flora fa una scoperta importante

Il sacerdote, dopo la condanna del tribunale ecclesiastico, è riuscito a ritornare ad Acacias, strappando un accordo con il priore Espineira. Di cosa si tratterà? Telmo, in realtà, accetterà le condizioni imposte dal suo superiore – pur non condividendole né avendo la reale intenzione di portarle avanti – solo per ritornare nel quartiere, quindi per stare più vicina alla sua amata Lucia, sempre più in balia dell’abile arte manipolatoria del giovane gioielliere che, indebitato fino al collo, mira a sanare la sua precaria e sofferente situazione finanziaria con il ricco patrimonio della Alvarado, ereditato dai marchesi di Valmez.

Nel frattempo ad Acacias si assiste ad un’altra vicenda che causerà non pochi fraintendimenti, attese e dolori. Flora è sempre più sospettosa circa il comportamento di Pena, che sembra distratto e poco propenso a stare con lei. La giovane pasticcera troverà un prezioso anello tra le cose del suo amato fidanzato, così penserà possa essere l’anello di fidanzamento che Pena vuole regalarle.

Ma le cose purtroppo non sono come pensa Flora, infatti l’anello che conserva gelosamente Pena in realtà nasconde un’altra storia, tale che molto presto porterà l’uomo a lasciare Acacias, distruggendo così una volta e per tutte i sogni di Flora.