Una Vita, anticipazioni del 14 novembre 2019: Lucia turbata dal ritorno di Telmo ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più avvincenti che mai a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata in onda giovedì 14 novembre 2019, su Canale 5 alle 14.10. Nel corso di questa puntata vedremo che il ritorno ad Acacias di padre Telmo sarà salutato con favore dagli abitanti del quartiere, tranne che da Samuel e Lucia. Intanto la Alvarado comunicherà alla cugina Celia la sua intenzione di partire per Salamanca.

Padre Telmo è costretto a stringere un misterioso accordo con il priore Espineira, allo scopo di evitare di essere trasferito nella remota Karthum. Il prete può così fare ritorno ad Acacias, finendo per indispettire soprattutto Samuel, che credeva di essersi finalmente liberato di un pericoloso nemico. Intanto anche Lucia pare turbata dall’arrivo di Telmo.

Anticipazioni Una Vita: Lucia vuole partire per Telmo

Raul scappa dalla soffitta. Il giovane conosce poi Ursula che decide di prendersi cura di lui. Carmen scopre che il figlio si è rifugiato in canonica e dopo aver discusso con la Dicenta riesce a riportarlo a casa. In seguito, Raul scrive una lettera a suo padre Javier, che si trova recluso nella prigione di Huelva, e lo informa che Carmen si è rifugiata ad Acacias.

Gli abitanti del quartiere sono felici per il ritorno di Padre Telmo, mentre Samuel intende continuare a servirsi della testimonianza fasulla di Alicia Villanueva per tenere lontana Lucia dal prete. Il perfido Alday si adopererà così per fare in modo che la Alvarado non possa mai incontrare Telmo.

Esasperata dalla situazione che si è venuta a creare, Lucia annuncia intanto a Celia che intente recarsi per qualche giorno a Salamanca, al fine di seguire un laboratorio di restauro. Riuscirà Telmo a convincere la Alvarado che Samuel la sta solo manipolando? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.