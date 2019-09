Una Vita, anticipazioni del 13 settembre: Diego e Blanca mettono alle strette Samuel

La soap opera spagnola “Una Vita” – in onda in Italia dal 22 giugno del 2015 su Canale 5 – continua ad appassionare il pubblico televisivo, che ormai segue con partecipazione ed interesse le vicende dei protagonisti che vivono nella Spagna dei primi del Novecento, in un quartiere benestante, al civico 38 di calle Acacias.

Ecco per quale motivo nel Paese di origine della soap, cioè la Spagna, “Una Vita” viene conosciuta con il titolo di “Acacias 38“, in onda sulla rete televisiva La 1 di TVE. La storytelling narra di amori impossibili e conflitti familiari, che fanno da sfondo alla rappresentazione di uno spaccato della società dei primi del Novecento, caratterizzata anche da una forte tensione sociale.

Samuel smascherato da Diego

Le anticipazioni della puntata di venerdì 13 settembre, che andrà in onda dalle 14,10 alle 14,45 circa su Canale 5 subito dopo Beautiful, svelano che Samuel sarà finalmente messo alle strette e smascherato una volta e per tutte. In particolar modo, il giovane figlio di Don Jaime sarà costretto a confrontarsi e dire la verità alle persone che fino a quel momento lo consideravano non solo un valido alleato, ma anche una persona di cui potersi fidare.

La giovane figli di Ursula Dicenta avrà quindi la possibilità di vedere la vera natura di Samuel, così come Diego, l’altro figlio di Jaime, che ammetterà a malincuore di aver sempre conosciuto e intuito il lato oscuro, fragile e debole del fratello. Un ritratto familiare sicuramente molto triste, che segnerà profondamente il rapporto tra i due fratelli.

Nel frattempo Inigo nutre un sempre maggiore interesse nei confronti di Leonor, tanto da decidere di approfondire la loro conoscenza, quindi si presenta a casa della ragazza per chiedere un appuntamento. La madre della ragazza, Rosina, non sembra molto contenta di questo interesse del pasticcere per la figlia, quindi almeno inizialmente oppone delle resistenze.

Liberto andrà in aiuto della giovane Hildago, quindi consentirà alla figlia di coronare il suo sogno. Rosina è costretta a defilarsi e a lasciare che le cose tra i due seguano il loro corso. A fornte della gioia di Inigo, in un’altra famiglia di Acacias 38 si consuma una vera tragedia, infatti i due frattelli Alday, Samuel e Diego, avranno un brutto e pericoloso confronto.